萌！水獺家族慶耶誕！游泳玩球露「屁屁」

2018年12月21日 10:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

動物園裡歐亞水獺家族開始過耶誕！自從年初歐亞水獺媽媽「金莎」產下雙胞胎寶寶「浯優」和「浯綠」之後，為了讓「金莎」能專心育幼，動物園讓歐亞水獺爸爸「小金」在「金莎」育幼過程中短暫缺席。經過照養團隊近2個月的前置作業及持續觀察評估後，終於決定讓「小金」、「金莎」一家4口團聚，提前開始歡度全家共享的耶誕假期！

現在每到用餐時間，水池變的好熱鬧。（台北市立動物園提供）

今年初以來，歐亞水獺戶外活動場內，常常可以看到為母則強的「金莎」，帶著哥哥「浯優」和妹妹「浯綠」逐步熟悉環境，並展現下水抓魚的厲害技能。為了讓一家4口得以團聚，照養團隊早就開始各項籌備作業。

歐亞水獺「小金」和「金莎」。（台北市立動物園提供）

在10月初先讓「小金」搬家，去當「金莎」母子的隔壁室友，熟悉彼此的味道及適應環境，同時也觀察不同個體間互動的行為，作為評估未來混群時機的參考依據，在彼此互動良好的情況下，10月中旬再安排讓「小金」單獨重溫戶外活動場的環境，重新返回遊客面前。持續2週的觀察，發現二組成員都各自適應良好，照養團隊決定繼續邁向混群的階段。

歐亞水獺媽媽「金莎（前）」和龍鳳胎的女生「浯綠」。（台北市立動物園提供）

11月下旬，照養團隊評估時機成熟，於是在11月26日這天，一家4口終於相聚。當日一早在室內見面，「浯優」立馬展現活力，能持續尾隨「金莎」、「小金」活動，「浯綠」則是較慢才跟上團體行動。

歐亞水獺潛入水中捕魚。（台北市立動物園提供）

下午一家4口易地而處，回到戶外活動場，大部分時間「浯優」都尾隨「金莎」、「小金」在活動場追逐玩耍，「浯綠」則是自行活動，偶爾才會跟上腳步玩耍。照養團隊全程戰戰兢兢，仔細觀察「小金」和「金莎」母子的互動狀況，幸運的是，「小金」和「金莎」一家4口都沒出現威嚇打鬥的行為。

歐亞水獺龍鳳胎的男生「浯優」。（台北市立動物園提供）

歷經一週白天混群順利的情況下，照養團隊在12月上旬啟動全日混群的模式，持續觀察一家4口的互動狀態，也感受到全家和樂融融的氛圍。有趣的是，保育員在上下午例行的浮球餵食過程，發現妹妹「浯綠」早上都比較不想活動。

反倒是在「金莎」、「小金」、「浯優」吃了一半之後，才開始動作>但下午就較有活力，會立即一起搶食，因此還被保育員取了個「宅女」的暱稱。如果您來到台灣動物區，歡迎停下您的腳步，好好觀察歐亞水獺一家4口團聚的美好時光。

(中時電子報)