爬山是最笨運動？醫師破解膝關節退化殘酷真相

2018年12月21日 10:21 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

跑步、爬山、爬樓梯到底會不會傷膝蓋？很多人因為「傷膝迷思」而完全不敢動，不過專家表示，已經有無限的科學證據顯示：這些運動都不會傷膝關節。而且身體一旦停止活動，兩週就會回到未鍛鍊時的狀態，運動習慣一旦中斷，之後要重新培養將加倍困難。

台北原力復健科醫師侯鐘堡在《CANCELBOW》網站指出，常見媒體報導，爬山、爬樓梯是最傷膝蓋的運動，侯鐘堡澄清若關節已經受傷，爬山、爬樓梯的確不是明智的選擇，但在正確的姿勢下跑步、爬樓梯、爬山、有氧運動、重訓都不會加速關節退化。

根據美國運動醫學會ACSM分析跑者長達7年的研究發現，跑步與膝退化關節炎、髖關節退化無關，許多人甚至因跑步減輕體重，反而降低了退化機率。

侯鐘堡強調，膝關節受傷後經過治療、輔具保護後，就可以恢復原本的運動，若本來就有運動習慣的患者，應該以適度降低強度、循序漸進，或是改變運動項目等方式，讓運動繼續保持下去。

侯鐘堡說，運動科學研究顯示，運動對身體有全身性的影響，就算因為腳受傷而只練上半身，還是對腳的肌力有維持效果。當股四頭肌夠強壯，上下樓梯的衝擊力便會由周邊肌肉吸收，而不會直接傳到膝蓋軟骨及韌帶。

侯鐘堡澄清，人類是不運動後，才開始肥胖、肌少症、骨質疏鬆的；受傷後，你需要的是接受治療，不是找到藉口不運動。「人是不運動而開始退化，並不是退化而不能運動」。

(中時電子報)