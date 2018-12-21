童星凌晨街頭逞凶鬥狠 砍人戲遭警方關切

街頭拍打戲。（公視提供）

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潘親御（右起）、王博豐、林暉閔飾演邊緣少年。（公視提供）
潘親御（左起）、林暉閔、王博豐飾演邊緣少年。（公視提供）
林暉閔。（公視提供）
潘親御（中）。（公視提供）

林暉閔、潘親御兩位昔日童星竟成壞囝仔！兩人在公視新創電影《無法辯護》中，飾演街頭逞凶鬥狠、涉嫌殺人的邊緣青少年，劇組為讓街頭械鬥戲更真實，安排他們接受武術訓練，當時拍攝過程因太逼真，竟有路人誤以為真的發生幫派械鬥報警，一度引來警方關切。原本就是跆拳道黑帶的林暉閔表示：「現場是柏油路，用力跌倒一次可能就殺青了。」潘親御也打趣說：「一不小心，人生也一起殺了。」

今年23歲、被譽為天才型演員的潘親御，曾以電影《囧男孩》受矚目，此次在《無法辯護》中，有場他在法庭上被兄弟林暉閔反咬為主謀，他爆氣、淒厲怒吼「他們說謊！他們說謊！」的劇情，演技爆發力十足。導演曹仕翰說，當時拍了幾個情緒飽滿的鏡頭後，副導突然提醒他「可能不能再拍了」，原來潘親御因為整個人被法警壓制在桌上，下巴多次撞擊桌子而腫了一大塊，投入程度讓導演曹仕翰印象深刻。

潘親御平時除了接受武術訓練，知道如何摔得自然、打得真實，也不會受傷，但這次拍戲竟也喊吃不消，一場衝去為林暉閔解圍、一打四的橋段，他來回狂奔一整天，潘親御回憶，隔天起床全身肌肉痠痛，還差點爬不起來。導演曹仕翰表示，《無法辯護》取材台灣真實法庭與訴訟過程，揭開在台灣社會與法律制度裡會發生的真實難題，為呈現真實性，劇組在法律專有名詞上花了一番功夫，甚至還每天跑法院，就為了看開庭「見習」。

《無法辯護》由柯奐如、潘親御、林暉閔、藍葦華、古斌、王道、王滿嬌、潘之敏演出，是首部進入士林地方法院實景拍攝的戲劇。該劇將在12月23日晚間10點公視首播。

(中時 )

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