揣摩切乳病患心沉重 劉香慈拿水果比大小

2018年12月21日 10:39 中時 李承陽

劉香慈在片中造型多變。

《乳･房 》是謝志文執導的首部劇情長片。

【乳·房】官方正式預告 2019.03.18 陪妳上映 . 一念間電影

由劉香慈、謝毅宏主演，導演謝志文執導的首部劇情長片《乳･房 》，電影探討乳癌議題，片中女主角劉香慈因罹患乳癌切除左乳，在決定進行乳房重建之前，有一幕她買了水梨、蘋果、芭樂不同大小的水果，在家裡鏡子前把水果放在左胸上比較尺寸，畫面看似有些戲謔，其實是相當沉重的一幕。

電影傳達胸部對女性的重要性，透過乳房重建找回自信，劉香慈拿水果比劃的那一幕，是她正視自己缺陷的時刻，拍片現場氣氛凝重，為了讓她能夠稍微放鬆演出，謝志文還用輕鬆的口吻對她說：「男生也會拿蔬菜水果來比喻自己『那裡』的長短。」

身材姣好的劉香慈，演出乳房切除前後兩種造型，但劇組並沒有在她胸部上著墨太多，是用更震撼罹癌「剃光頭」的方式呈現術前術後差異，她對於剃光頭完全沒有意見，第一時間就跟謝志文說：「你放心我願意剃頭。」在她剃完頭後，劇組讓她試了17頂假髮，螢幕上會有6種造型，其中最被大家稱讚的是鮑伯頭，意外過足變裝的癮。

《乳･房 》是劉香慈產後復出的第一部作品，據知她原本並非女一首選，電影曾在去年開拍，因整體拍攝狀況不佳，進行到一半就喊卡，白白燒了200萬。去年9月電影再啟動，她才正式進組，為了瞭解角色心境，她特地跟乳癌患者深談，做了不少筆記，對乳癌的瞭解的程度不亞於導演。電影明年3月8日在台上映。

(中時 )