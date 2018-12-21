龍崎掩埋場爭議 黃偉哲：盡一切手段阻止開發

黃偉哲今天重申將窮盡一切手段阻止歐欣事業廢棄物掩埋場開發。(曹婷婷攝)

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龍崎事業廢棄物掩埋場案爭議多時，當地牛埔里長陳永和為此參選台南市長，還拿下店第3高票，選後不到一個月，卻收到台南市政府核發歐欣掩埋場水保施工許可；準台南市長黃偉哲今天公開表示，他抱持反對立場，不允許龍崎掩埋場興建，上任後不排除要求停工，也將會窮盡一切手段，阻止掩埋場在龍崎開發。

黃偉哲說，他在選舉過程中已做出清楚宣示，民意沒有支持就不會同意，若民意支持也要有學者客觀評估，結果在第一個要件未完成之前，也就是這麼多人民意展現對掩埋場有疑慮前提下，市府卻准許水土保持動工許可，他上任後會做處理，重申他的出發點就是反對歐欣興建事業廢棄物掩埋場。

黃偉哲表示，上任後，在中央層次上，將拜會蔡總統、賴院長、經濟部長，退輔會主委，會提出不予歐欣展延，反映台南鄉親心聲，要求停止開發龍崎掩埋場。在地方層次上，也會要求市政府在雜項執照、建照、逕流水的排放許可上，將嚴格執行審查。即便走完合法程序也找不到問題，黃偉哲也會要求經濟部停止展延開發許可。

黃偉哲強調，在法治面，會讓新市府團隊的公務員依法行政，但新任市長的立場非常清楚，就是反對歐欣事業廢棄物掩埋場在龍崎興建，市政府將嚴格把關，不會輕易放水。同時，下周五也會利用與蔡英文總統見面的機會，表達地方心聲。

(中時 )

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