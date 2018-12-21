冬遊北海岸！福隆不只有海祭！紅通通萬里蟹讓你嘗

2018年12月21日 10:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暖冬出遊趣！北海岸賞碧海藍天！美味海鮮吃不停！新北市府特別拍攝「旅行萬小蟹」影片，由「萬小蟹」們帶領民眾一起去龜吼、野柳、漁人碼頭及福隆漁港買蟹吃蟹！別以為福隆海祭夏天只有比基尼，冬天的福隆也精彩！紅通通的萬里蟹「脫光」讓你吃美味！

萬小蟹到龜吼漁港附近的維納斯海岸線一遊。（新北市漁業處提供）

萬里蟹卸貨漁港分布在淡水、石門、金山、萬里等地，捕蟹漁民又以萬里區分布最多，因此萬里蟹產銷班及協會基地皆設置於野柳，萬里捕蟹漁夫於出海前都會到宮裡拜開漳聖王，祈求平安豐收，野柳地區有13家萬里蟹合作餐廳，每家都有萬里蟹招牌料理，像是意芳飯店與船家海鮮的萬里蟹米粉湯、柏榕海鮮萬里蟹冬粉煲以及魚村活海鮮與四姊妹餐廳-萬里蟹粥等暖身料理，適合冬天溫暖你的胃！

龜吼漁夫市集，攤商正幫客人挑選新鮮萬里蟹。（新北市漁業處提供）

場景從野柳漁港轉到龜吼漁港，龜吼漁港雖然面積不大，卻有20家的海鮮熱炒店，還有販售新鮮漁獲及現撈萬里蟹的龜吼漁夫市集，第1攤的小惠姐說明萬里蟹的挑選方式，她認為清蒸萬里蟹就是挑肉多的，吃起來才過癮，因此螃蟹要選沉重的，肉質較厚實，如果是用來煮粥取高湯的，比較不著重肉量，就能挑次重的，在價格上亦較划算，另外小惠姐也大力推薦龜吼漁港，龜吼漁港有很多捕蟹船卸貨，貨源穩定。

萬小蟹到漁人碼頭一遊。（新北市漁業處提供）

萬小蟹來到位於淡水河口的漁人碼頭，雖然淡水捕蟹船數量在北海岸不算多，但是鮮度及品質跟其他漁港一樣沒話說，淡水區漁會總幹事吳永寬說，想要吃萬里蟹不用跑太遠，民眾可以來漁人碼頭觀光情人橋，順便到漁會自營的餐廳吃萬里蟹，價格合理且品質有漁會掛保證，萬里蟹料理不光是只有清蒸，咖哩快炒都好吃！

淡水漁人碼頭新植栽造景-紅通通的三點蟹。（新北市漁業處提供）

想到福隆就是玩水、衝浪、便當跟海祭，萬小蟹推薦其實還有福隆漁港跟在地信仰東興宮可以走走，深入地方文化也是不錯的選擇！另外在當地餐廳也可吃到萬里蟹喔！經營在地富士海鮮餐廳的吳老闆說，這餐廳只採用當地野生活漁獲，店內的萬里蟹都是從金山萬里運來的，新鮮的萬里蟹怎麼料理都好吃，像是炒XO醬跟蒜酥都非常下酒。

萬小蟹到野柳漁港觀光去。（新北市漁業處提供）

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(中時電子報)