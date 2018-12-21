影》馬恰多拜訪費城人 球迷：把合約金帶走吧

馬恰多（Manny Machado）拜訪費城人隊。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

繼白襪隊與洋基隊之後，馬恰多（Manny Machado）今天（21日）繼續拜訪費城人隊，雖他在會面結束後沒多說談話的內容，但費城人球迷已經熱烈歡迎他。

費城人為了迎接馬恰多這位自由市場最大咖的球員，除了「按照慣例」為他合成了穿上費城人隊球衣的模樣，並且也認為馬恰多這樣穿非常好看。

費城人隊總管克蘭塔克(Matt Klentak)還在門口迎接馬恰多，不僅如此，更有球迷熱情對他說道，「做對的事簽下合約，把錢拿走吧！」

而且還有在附近工作的球迷在馬恰多抵達時趕過來要求合照，該位球迷開心道：「他可以選擇去紐約（洋基隊）或其他地方，但如果最後他決定要加入費城人，他一定會永遠受到喜愛。」

會面結束後，馬恰多面對記者的詢問，並未透露太多他與費城人隊的會面內容，「非常棒！對這個球團了解更多，很有趣。」不過面對合約的問題，他則回應，「我不清楚，那是經紀人的工作，我負責享受這段旅程就好。」

(中時電子報)

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