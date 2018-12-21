影》馬恰多拜訪費城人 球迷：把合約金帶走吧

2018年12月21日 10:34 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

"Hey Manny! Come on in!"



Matt Klentak welcoming in Manny Machado to Citizen Bank Park reminds me of an HGTV design crew ready to show off the renovated new home to the happy couple. @FOX29philly pic.twitter.com/GCSkyrFOkp — Kristen Rodgers (@KristenERodgers) 2018年12月20日

繼白襪隊與洋基隊之後，馬恰多（Manny Machado）今天（21日）繼續拜訪費城人隊，雖他在會面結束後沒多說談話的內容，但費城人球迷已經熱烈歡迎他。

費城人為了迎接馬恰多這位自由市場最大咖的球員，除了「按照慣例」為他合成了穿上費城人隊球衣的模樣，並且也認為馬恰多這樣穿非常好看。

費城人隊總管克蘭塔克(Matt Klentak)還在門口迎接馬恰多，不僅如此，更有球迷熱情對他說道，「做對的事簽下合約，把錢拿走吧！」

而且還有在附近工作的球迷在馬恰多抵達時趕過來要求合照，該位球迷開心道：「他可以選擇去紐約（洋基隊）或其他地方，但如果最後他決定要加入費城人，他一定會永遠受到喜愛。」

會面結束後，馬恰多面對記者的詢問，並未透露太多他與費城人隊的會面內容，「非常棒！對這個球團了解更多，很有趣。」不過面對合約的問題，他則回應，「我不清楚，那是經紀人的工作，我負責享受這段旅程就好。」

(中時電子報)