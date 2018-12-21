賽馬產業鏈只是創意發想未定案 王淺秋：1月希望赴香港考察

高雄拚經濟！傳準市長韓國瑜將興建賽馬場，高市新聞局長王淺秋說明記者會
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中時電子報
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準高市新聞局長王淺秋強調，韓國瑜提出的賽馬場產業鏈目前只是創意發想，相關細節還未定案，也不一定會蓋在中油高煉廠。（林宏聰攝）

準高雄市長韓國瑜20日與工商建研會座談時，語出驚人提出新構想，打算將已關廠的中油高雄煉油廠轉型為賽馬場，締造賽馬產業鏈拚經濟；準新聞局長王淺秋今日強調，這只是創意發想，還沒有具體政策，必須等團隊上任後深入討論，賽馬場也不一定要蓋在高雄煉油廠。

韓國瑜昨與工商建研會在國民黨高市黨部6樓座談，會後傳出他向台下上百名企業家提出，打算用中油高煉廠的土地做賽馬場，發展相關產業鏈，將能吸引更多人到高雄，但消息傳出馬上引來外界正反意見。

王淺秋21日表示，賽馬場當然是很有可能的選項之一，但一切都要深入評估，以高雄財務狀況看來，要想辦法找到最能創造稅收、又有產業效益的方式，包括澳門、澳洲還有很多其他國家，香港也有2個跑馬場，創造的經濟供應鏈相當驚人，觀光局長潘恆旭希望元月到香港進一步考察。

她說，賽馬場不一定會選在高雄煉油廠，有很多其他場地可以考量，包括場地、法規、環境影響評估都是必須考量的點，甚至是引進博弈方式或單純展示，也都還有討論空間，她強調賽馬場並非是既定的政策，而是只在創意發想的階段。

王淺秋指出，韓國瑜當時只是向工商界分享這項構想，沒有具體規畫步驟，「媒體報導經過現場這些與會者的轉述，有時候並不是韓國瑜完整講出來的話！」請大家理解這不是具體要執行的政策，等各局處長完整評估、考量相關法規後，才會成為確定要執行的計畫。

韓國瑜小內閣中，包括財政局長李樑堅、行政暨國際事務處長江惠頌、研考會主委李銘義等5人均是來自義聯集團，媒體詢問韓事前有沒有向集團創辦人林義守借將。王淺秋表示，小內閣是市長自己徵詢、評估，但她相信每位首長的出線皆是單純專長考量，不會有派系、藍綠更不會是單一企業的因素，但過程中如果韓市長要借將，禮貌上會先向企業創辦人徵詢。

此外，日前韓國瑜採購的麻花捲負責人，被小琉球居民質疑「愛心被濫用」，王淺秋今天代答表示，韓國瑜只是有採購伴手禮的需求，以公益出發的心，不可能連買麻花捲都要去調查身家背景；如果小琉球有需要促銷在地麻花捲，有機會也希望與屏東串連一起發展觀光。

(中時電子報)

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