馬英九新書爆不為人知內幕？柯建銘：有更深層用意...

馬英九發表新書「八年執政回憶錄」致詞時表示，九二共識已經不再是「國共共識」，而是兩岸共識、台灣共識。（圖/本報資料照，杜宜諳攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前總統馬英九昨(20)日出席新書「八年執政回憶錄」發表會，說明他出書想法，若細細品嘗，可發現其中新書最精彩的，就屬重大事件的內幕披露，馬新書說的每個事件內幕背後，都比事發當時更令人震撼，這也是政治人物回憶錄最吸引讀者之處。民進黨團總召柯建銘也買了一本並諷刺，不難看出，馬寫這本書的「用意是在為未來的司法案，以及圖謀東山再起鋪路」。

馬英九在新書中對「馬王政爭」的註解是這樣看的，馬在2013年的10月曾主動提出「和解方案」，但最後被王拒絕。讓人感慨的是，整起事件的起源，是時任檢察總長的黃世銘，一通電話求見馬英九。見了黃世銘後續為何？書中揭露的「九月風暴」衍然就是一本書。

馬說太陽花會越演越烈，正是因為「九月政爭」風暴某些程度上助長的，馬王之爭更重創馬英九形象與民調，讓反福貿、貨貿聲勢壯大，導致2014-2016年國民黨從中央到地方，甚至國會全面失守。

柯建銘諷刺說，歷史不容曲解，大家不要爭功諉過，尤其「馬英九寫這本書越寫越漏氣，沒有達到預期的效果」，不難看出，馬寫這本書的「用意是在為未來的司法案，以及圖謀東山再起鋪路」。

對於任內促成解凍台海兩岸冰封66年的關係，馬在新書中做了相當詳細及獨家的披露，包括揭密代號MAXIM會議，熟知內情的人或許能知悉，「其實馬習會在2013年8月下旬就規劃登場，當時規劃，馬英九藉2013年8月下旬結束出訪返台的中途，無預警前往新加坡舉行兩岸領導人會面，當時參與人員不但親赴新加坡，而且已接獲指令籌劃新聞接待工作，且地點與2015年馬習會的香格里拉飯店是同一地點。

此外，馬在新書中證實，2015「馬習會」能舉行，對岸的關鍵繫於一人，就是陸方領導人習近平，沒有「習近平意志」，直到會議前最後一刻，都有可能破局。

(中時電子報)

蘇啟誠遺孀打臉謝長廷「假新聞說」 網轟：台灣之害！
賽馬產業鏈只是創意發想未定案 … 親民黨團：人民要賺新台幣 不是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。