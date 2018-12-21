馬英九新書爆不為人知內幕？柯建銘：有更深層用意...

2018年12月21日 11:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前總統馬英九昨(20)日出席新書「八年執政回憶錄」發表會，說明他出書想法，若細細品嘗，可發現其中新書最精彩的，就屬重大事件的內幕披露，馬新書說的每個事件內幕背後，都比事發當時更令人震撼，這也是政治人物回憶錄最吸引讀者之處。民進黨團總召柯建銘也買了一本並諷刺，不難看出，馬寫這本書的「用意是在為未來的司法案，以及圖謀東山再起鋪路」。

馬英九在新書中對「馬王政爭」的註解是這樣看的，馬在2013年的10月曾主動提出「和解方案」，但最後被王拒絕。讓人感慨的是，整起事件的起源，是時任檢察總長的黃世銘，一通電話求見馬英九。見了黃世銘後續為何？書中揭露的「九月風暴」衍然就是一本書。

馬說太陽花會越演越烈，正是因為「九月政爭」風暴某些程度上助長的，馬王之爭更重創馬英九形象與民調，讓反福貿、貨貿聲勢壯大，導致2014-2016年國民黨從中央到地方，甚至國會全面失守。

柯建銘諷刺說，歷史不容曲解，大家不要爭功諉過，尤其「馬英九寫這本書越寫越漏氣，沒有達到預期的效果」，不難看出，馬寫這本書的「用意是在為未來的司法案，以及圖謀東山再起鋪路」。

對於任內促成解凍台海兩岸冰封66年的關係，馬在新書中做了相當詳細及獨家的披露，包括揭密代號MAXIM會議，熟知內情的人或許能知悉，「其實馬習會在2013年8月下旬就規劃登場，當時規劃，馬英九藉2013年8月下旬結束出訪返台的中途，無預警前往新加坡舉行兩岸領導人會面，當時參與人員不但親赴新加坡，而且已接獲指令籌劃新聞接待工作，且地點與2015年馬習會的香格里拉飯店是同一地點。

此外，馬在新書中證實，2015「馬習會」能舉行，對岸的關鍵繫於一人，就是陸方領導人習近平，沒有「習近平意志」，直到會議前最後一刻，都有可能破局。

(中時電子報)