花博台開積木概念館2比賽起跑 邀民眾分享生活美學

花博台開積木概念館，由日本知名建築師隈研吾打造！（陳世宗翻攝）

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台中花博后里森林園區「台開積木概念館」，由日本知名建築師隈研吾打造，運用1472顆三角積木堆砌而成金字塔建築，結構雄偉壯觀。為讓更多人參與花博盛會，市府經濟發展局表示，該計概念館特舉辦攝影及積木創意設計比賽，即日起至明年3月31日開放報名並上傳照片，邀請民眾透過鏡頭或是發揮創意分享自然生活美學。

經發局主祕蔡珍珍說，花博邀請台灣土地開發股份有限公司在后里森林園區興建企業館，由設計2020東京奧運主場館的日本建築師隈研吾操刀，打造「台開積木概念館」；透過1472顆三角積木堆砌而成的金字塔造型，應用細胞概念展現積木原始價值。

另館內外的茶花庭園可觀賞「姬」、「早珍珠」、「天香」及台灣自行培育的「夢娜玫瑰」茶花等1200種特色品種，讓遊客同時體驗建築與茶花之美。為讓更多人參與花博盛會並透過鏡頭傳遞自然生活美學，台開積木概念館舉辦攝影比賽。

蔡珍珍指出，邀請民眾以「台開積木概念館」、「茶花」、「我與台開積木概念館」三大主題拍攝照片；另積木創意設計比賽則邀請民眾使用台開積木概念館的造型DIY益智立體積木模型，發揮創意組合成具有美感與特色的作品，兩項比賽活動均需將照片上傳至指定網頁報名參賽。

經發局強調，比賽報名期間自即日起至108年3月31日止，預訂於4月評審、公布得獎名單，並舉行頒獎典禮，將取前3名獎勵，首獎可獲得花蓮兩天一夜之旅、建築大師隈研吾簽名限量積木模型及紀念馬克杯各1組。

(中時 )

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