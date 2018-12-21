離奇車禍！賓士深夜撞無人機車 騎士早自撞飛落駁坎亡

2018年12月21日 11:56 中時 王文吉

警方在撞擊現場前100公尺處，發現路旁水泥護欄明顯有撞擊痕跡及機車零件，研判機車騎士疑為酒駕自撞，摔落駁坎身亡。〈王文吉翻攝〉

台中薛姓男子20日深夜駕駛賓士車，行經神岡區圳前路時，疑因視線昏暗，撞上橫倒路面的機車，薛男下車遍尋不著騎士，趕緊打電話報案。警消獲報到場搜尋，在事故現場200公尺外、4公尺深的駁坎下，發現李姓騎士倒臥草堆中，已無生命徵象，經送醫急救仍宣告不治。

警方調查，賓士車駕駛為18歲薛姓男子，20日晚間他向家人借車到神岡訪友，深夜11時許駕車返家路上，行經圳前路時，撞上1輛機車，拖行100公尺左右才停下，現場有發現煞車痕。

薛男肇事後，趕緊下車查看，卻找不到騎士。警方與消防隊員獲報到場，一度以為機車騎士酒駕肇逃，經發動搜索，在撞擊現場200公尺外的駁坎，發現1名男子倒在4公尺深的草堆中，已無生命跡象，僅緊急送醫急救仍宣告不治。

警方並在賓士車撞機車之前100公尺處，發現撞擊點，路旁水泥護欄明顯有撞擊痕跡，還發現遺落的機車零件。警方表示，賓士車駕駛薛男酒測值是零，死者為39歲李男，抽血換算呼氣值為1.75毫克，疑為酒駕自撞身亡。

現場處理員警研判，李男疑黃湯下肚不勝酒力，騎機車返家路上，失控撞上路邊水泥護欄，人彈飛出去，掉下4公尺深的駁坎，機車則回彈倒在路中央，後來遭駕駛賓士車的薛男開車撞上，初步排除薛男與騎士死亡有關。

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(中時 )