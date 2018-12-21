阿聯酋航空推出特殊彩繪機 皇家馬德里銀河艦隊翱翔天際

2018年12月21日 11:07 工商 張佩芬

阿聯酋航空A380最新彩繪機準備從杜拜出發至西班牙馬德里。(圖/業者提供)

皇家馬德里足球俱樂部球員與彩繪機自拍合影（由左至右分別為Marcelo、Luka Modric、 Sergio Ramos、Gareth Bale和Karim Benzema）。(圖/業者提供)

阿聯酋航空是全球最大的航空公司，同時也是西班牙皇家馬德里足球俱樂部的主要贊助商，於12月揭曉其最新皇家馬德里A380彩繪機。Marcelo、LukaModri、Sergio Ramos、GarethBale和 Karim Benzema多位皇馬大將的英姿展現在阿聯酋航空最具指標性的A380雙層客機機身兩側、超過兩百平方公尺的面積。

此架彩繪機將在未來六個月執飛杜拜往來美國華盛頓、法國尼斯、模里西斯、倫敦蓋特威以及巴西聖保羅等地的定期航班。台灣的足球迷與航空迷們不妨趁此機會，搭乘阿聯酋航空至杜拜轉機，一睹真實版銀河艦隊與其戰士翱翔天際的英勇之姿吧！

阿聯酋航空一直為皇家馬德里足球俱樂部官方主要贊助商，更自2013年起以FlyEmirates的品牌識別，簽下其球衣贊助，並於2015年首度推出吸引目光的皇馬球員的A380彩繪機。

A380機身塗裝工程的縮時影片可參考：https://youtu.be/R3ePplsib8Q

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