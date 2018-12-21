區公所為獨老慶生 體驗DIY手做披薩、捏陶樂

2018年12月21日 11:09 中時 李其樺

六甲區公所近日舉辦獨老慶生會，除了為當地5名獨居長者過生日，公所人員更陪伴教導長者DIY手做披薩和體驗捏陶樂趣，現場氣氛和樂融融，讓長者們度過溫馨難忘的生日。（六甲區公所提供）

六甲區公所近日舉辦獨老慶生會，除了為當地5名獨居長者過生日，公所人員更陪伴教導長者DIY手做披薩和體驗捏陶樂趣，現場氣氛和樂融融，讓長者們度過溫馨難忘的生日。（六甲區公所提供）

六甲區公所近日舉辦獨老慶生會，除了為當地5名獨居長者過生日，公所人員更陪伴教導長者DIY手做披薩和體驗捏陶樂趣，現場氣氛和樂融融，讓長者們度過溫馨難忘的生日。（六甲區公所提供）

六甲區公所近日舉辦獨老慶生會，除了為當地5名獨居長者過生日，公所人員更陪伴教導長者DIY手做披薩和體驗捏陶樂趣，現場氣氛和樂融融，讓長者們度過溫馨難忘的生日。

慶生活動特別選在六甲居廣陶舉辦，六甲區公所、里長、南六基金會蔡執行總幹事及牧德關懷協會王總幹事等人，陪阿公阿嬤體驗手做披薩及捏陶樂趣，除讓阿公阿嬤一起體驗DIY的樂趣，並致贈伴手禮表達對長者的關心。

區長蔡秀琴表示，這次獨老慶生會邀請列冊獨居老人共5名壽星參加，獨居的阿公阿嬤平日很少過生日，藉著慶生歡聚，又自己動手做披薩及捏陶，並增添老人生活的趣味，中午並在居廣陶開心用餐，共同度過難忘的慶生活動。

(中時 )