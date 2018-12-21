越捷開通胡志明市-雲屯國內新航線 零元起機票限時搶購

越捷供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗。(圖/越捷提供)

友善列印
工商

年末和年初為旅遊旺季，越捷航空積極拓展新航點，近期宣佈開通胡志民市-雲屯國內新航線。為歡慶新航線開通，越捷航空祭出220百萬張零元起機票（稅費外加），即日起至2018年12月22日於越捷官網限時搶購。

新航線連結位於南部的最大城市-胡志民市和位於北部沿岸的廣寧省雲屯縣，不只滿足旅客日益增加的旅遊需求，進而促進兩地貿易與發展。

越捷航空預計於2019年1月20日開通胡志民市 - 雲屯新航線，每周提供四班(周一、周三、周五、周日)，單程飛行時間為2小時15分，去程航班上午7時胡志民市起飛、上午9時15分抵達廣寧省雲屯縣；回程航班上午9時50分自雲屯起飛、下午4時30分抵達胡志民市。

為歡慶新航線開通，越捷航空祭出220百萬張零元起機票，即日起至2018年12月22日於越捷官網www.vietjetair.com進行銷售，促銷機票的黃金時段為13至15時（台灣時間）。促銷機票適用於國內航線，使用期限則為2019年1月20日至12月31日（不包括國定假日）。

雲屯區位於越南北部廣寧省，由600多座島嶼所組成，距離著名聯合國世界遺產-下龍市約五十公里。雲屯區擁有美麗天然景觀和大自然生態環境，並以拜子龍國家公園、Dua嶼、天鵝嶼、關蘭島、明秋島、玉暈島…等知名景點為名。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品。此外，越捷航空於各大節慶及國定假日期間，推出各式促銷機票和有趣的娛樂活動，同時提供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求，成功吸引消費者目光，獲得超過百萬旅客青睞。

(工商 )

阿聯酋航空推出特殊彩繪機 皇家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。