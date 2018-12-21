親民黨團：人民要賺新台幣 不是台幣上的人頭

2018年12月21日 11:55 中時 季節

親民黨立院黨團21日召開記者會表示，東廠事件後，由楊翠代理主委的促轉會，近日又提出去銅像、撤儀隊、改國幣等意識型態掛帥，且浪費民脂民膏的主張，顯示促轉會已無法適當執行任務，現任促轉委員們已不適任。因此，親民黨團建議，現任促轉會委員皆應請辭，否則親民黨團將提案將108年度促轉會預算全數凍結，直至新任委員上任為止。

親民黨立院黨團總召李鴻鈞表示，楊翠代理主委在帶領促轉會進行轉型正義工作上，犯了兩個嚴重的邏輯錯誤。首先，想要去蔣，也得先討論蔣介石的功過，有了定論，公布給社會大眾瞭解，看社會大眾是否接受，才有所謂「去蔣行動」的問題。現在程序未走，功過未定，就直接跳到「去蔣改幣」。

李鴻鈞說，其次，促轉會最重要的工作是還原歷史真相，更重要的是「被害人的平反與救濟」。但促轉會成立至今兩波宣告撤銷政治受難者的罪名僅2775人，而根據前主委黃煌雄的說明，依促轉條例應撤銷並公告的案件，總數約為13400件。促轉會不去加速平反這些受難者，反而去搞勞民傷財的政治秀，到底搞不搞得清楚自己的核心任務?!

李鴻鈞指出，促轉會荒謬作法，連蔡總統都表達不同的意見，民進黨立院黨團總召也說促轉會應先建立公信力。因此立法院應要求促轉會現任全體委員自請辭職，由行政院重新提名，以接受新民意檢驗。

立委陳怡潔指出，楊翠曾表示促轉會:「第一要務是釐清真相、確立責任歸屬、平反修復。」但當上代理主委後，做的卻是要新台幣改版、軍中去蔣銅像以及儀隊撤出中正紀念堂，把自己說的忘光。

陳怡潔還說，難道楊翠不清楚新台幣改版是央行的事、軍營去蔣銅像是國防部的事、撤三軍儀隊則同時涉及國防部與文化部的事嗎？一個非法促轉會代理主委憑甚麼把「促轉會」轉型升級成為「太上委員會」，無限上綱的擴權？這樣無視憲政體制，無視蔡總統與賴院長職權，像是得了非洲豬瘟的豬隊友，已經讓蔡政府輸了2018還不夠，還要再輸2020才甘願？但是台灣民眾何辜？改版新台幣要花幾百億，現在台灣民眾要的是拚經濟是要能賺新台幣，不是白白花幾百億換新台幣的人頭！

立委周陳秀霞則說，「促進和解共生」才是促進轉型正義的終極目的。如果促轉會只是想要作為鬥爭工具，當成翻舊帳、炒作選舉話題的打手，這根本就是不入流的作法。

(中時 )