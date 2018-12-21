逼死蘇啟誠 羅智強：不是假新聞 就是謝長廷！

2018年12月21日 11:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

外交部對日本關西機場事件檢討至今，駐日代表謝長廷始終認為，是假新聞造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。對此，新科台北市議員羅智強表示，不要把過錯都推給假新聞，逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「假新聞」，就是民進黨政府、就是謝長廷！

外交部對關西機場事件檢討至今，謝長廷始終認為，是假新聞造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺。不過，蘇啟誠遺孀昨出面駁斥部分政治人物恣意誤導，模糊事實真相，蘇並未在遺書中表示假新聞造成其壓力，而是上級要求寫檢討報告後，「不想受到羞辱」，以死明志。蘇妻希望「他們以後對職業外交官有一定的尊重」。

羅智強於臉書表示，這世界上有二種鱷魚。第一種鱷魚，吃了人不掉淚！另一種，吃了人還假裝掉淚。而大阪代表處蘇啟誠處長的輕生，讓我們看到民進黨政壇，充斥著這第二種鱷魚。一群「會掉淚的鱷魚」，吃人不吐骨頭就算了，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。可鄙可惡，令人憤怒！

現在，事實真相已大白，羅智強引用文章報導指出，蘇的自殺原因是前一日接到外交部一通20幾分鐘電話，這通電話是外交部告知蘇因為關西機場事件處理不當，蘇將被調回外交部、記一小過，而大阪辦事處全館人員今年度考績將為丙等。這讓蘇無法接受，印證家屬表明蘇啟誠不想受到羞辱，以死明志。

羅志強於文末指出逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「假新聞」，就是民進黨政府、就是謝長廷！

(中時電子報)