NBA》阿里查自爆離開火箭主因 怪莫瑞超無情

2018年12月21日 11:01 中時電子報 黃及人

All love for @TrevorAriza in Houston. #WizRockets starts NOW! pic.twitter.com/7PzY9LWBTa — Washington Wizards (@WashWizards) 2018年12月20日

今年夏天選擇離開火箭加盟太陽，卻又被交易到巫師的阿里查，日前終於自爆為何今夏離開火箭，原來是火箭總管莫瑞在今年自由市場一開放就告訴他，「我們不認為你會留下來！」這句相當無情的回話，徹底讓阿里查心灰意冷。

畢竟阿里查過去4年效力火箭，除了場場先發，更扛下球隊防守重任，往往碰上對方得分高手，都是交給阿里查去防守，這種心甘情願當「綠葉」的心態，卻被莫瑞完全忽視，就算阿里查表達想要續留心意，仍遭莫瑞潑了一頭冷水。

「我相信我付出的努力，應該讓我有機會可以留在火箭，但事實就是如此，我不會抱怨任何事情，」阿里查表示，「莫瑞不需要給我任何不願意留下我的理由，那種情形就是沒有發生，就算我現在再說什麼，也沒辦法改變任何事情。」

或許是號稱「精算師」的莫瑞，完全看不到阿里查在防守端的苦工貢獻，也因當時莫瑞興奮得到「甜瓜」安森尼，才不願跟位置重疊的阿里查續約，如今隨著火箭本季戰績低迷，還跟甜瓜分道揚鑣，莫瑞恐怕還不認為自己看走眼了。

(中時電子報)