孩子有氣喘嗎？ 這些家具最容易孳生塵蹣

6歲以下幼童透過深呼吸及吹氣，可讓醫師清楚判斷是否患有氣喘病症。（新竹馬偕提供）

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成人使用「尖峰呼氣流速計」，經由醫生判讀可診斷氣喘病患的情況以及後續的治療方式。（新竹馬偕提供）

隨著季節時令轉換，進入氣喘發作高峰期。支氣管敏感的成人、小孩可得留意了。新竹馬偕醫院小兒過敏免疫科主任朱斯鴻說，小朋友因為氣管較成年人弱，應盡量避開過敏原及刺激物質，減少氣喘發作機率。

胸腔內科主任徐偉樺則說，成人與小孩氣喘治療首重過敏原的預防，家中久未清洗的家電濾網、未曝曬的被單、毛毯，以及寵物身上的皮垢，可能暗藏過敏原塵蹣、黴菌等，遠離過敏原及誘發因子，就能減少氣喘發作。

朱斯鴻表示，小朋友先天支氣管細小，對於天氣冷熱變化較為敏感，碰上感冒、運動、氣溫變化大，易導致氣管緊縮引起咳嗽、喉嚨卡痰，進而發出喘嗚聲或是呼吸困難等氣喘症狀。

秋冬季節因日夜溫差大，溫度變化只要超過7度以上，就容易誘發氣喘，常見小兒氣喘分為過敏性、先天性與病毒感染性氣喘。過敏性氣喘因家族遺傳、體質關係，可能終生都會反覆發作。

先天性氣喘則多為發育不良、早產兒，長大後如沒有過敏現象，氣喘會逐漸痊癒；病毒型感染只要小朋友具有該病抵抗力，氣喘病症也會完全好轉。

朱斯鴻強調，游泳是最適合氣喘病童的運動，除增進心肺功能，潮濕的水氣可以降低呼吸道內水份的散失，減低運動誘發氣喘的機會。

(中時 )

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