蘇啟誠輕生「不想受羞辱」藍委轟謝長廷可惡、籲監院調查

2018年12月21日 11:32 中時 楊佳穎

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因日本關西燕子颱風衍伸爭議自殺，蘇的遺孀昨發出聲明，指稱蘇自殺並非受到假新聞壓力，而是「不想受到羞辱」，以死明志。對此，國民黨團書記長曾銘宗21日受訪痛批，駐日代表謝長廷及外交部非常可惡，應向家屬及全民道歉，黨團也不排除進一步追究責任；黨團總召江啟臣認為，監察院應介入調查，賞罰也要分明，讓該負責、下台的人負責。

曾銘宗表示，民進黨11月24日選輸後，將所有責任都推給假新聞，還要來箝制新聞自由跟言論自由，日前通過的法案只是前菜，後面的《數位新聞傳播法》才是重點，將要求相關媒體平台在24小時內移除他們認定的假新聞，盼媒體、各界都發出聲音一同譴責蔡政府。

江啟臣則說，家屬選擇在這時候站出來告訴大眾事實，顯然政府過去沒將真相及事實訴諸於社會，讓家屬都看不下去。他也說，過去將帥無能累死三軍就算了，現在將帥無能還害死三軍，如此優秀的事務官為這樣的事情輕犧牲，高層、主事者包含大使、外交部居然還想掩蓋、扭曲事情的真相，如今家屬站出來，外交部、駐日大使、總統難道不應該好好把事情釐清，給大家一個清楚的交代？

江啟臣還說，如今不能只由外交部自己調查，監察院應該介入，因為這已涉及到公務人員的權責問題，相關懲處不只應明快、明確，賞罰也要分明，讓該負責、下台的人負責。他呼籲，如今外交部從上到下，包含駐日代表在內，若還有一點羞恥心，就應該將真相公諸於社會。

藍委許毓仁也在臉書PO文直言「很可憐，一位優秀的外交官這樣被犧牲掉了」，並非外界所稱的假新聞害死他，而是民進黨執政下的整個外交體系領導無方，讓蘇以死明志。他痛批，謝長廷不但沒體恤下屬，還將責任歸咎到第一線外交工作人員，極盡羞辱，更利用公費買機票回台輔選，各選舉場合跑透透，算不算公器私用？強烈要求監察院徹查、糾舉謝長廷，外交國防委員會也要凍結駐日代表特別費、機密業務費。

(中時 )