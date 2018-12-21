侯友宜小內閣公布 祕書處長饒慶鈺成亮點

2018年12月21日 11:32 中時 譚宇哲

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選。（譚宇哲攝）

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選，24位首長中，有16位都是新任，其中新任祕書處長饒慶鈺原為台北市政府參事，曾協助台北市長柯文哲在上海雙城論壇中完美演出，侯友宜表示，相信饒慶鈺將成為開創新北市未來的指標人物。

45歲的饒慶鈺是是國民黨大老、總統府資政饒穎奇的女兒，台東縣長饒慶鈴胞妹，擔任台北市政府參事期間，曾協助柯文哲在上海舉辦雙城論壇，此次被延攬進侯友宜市府團隊，外界也好奇未來能否促成新北與對岸的雙城論壇。

侯友宜說，他希望新北市400萬人口要走出去，不只是兩岸，在國際城市交流中要扮演重要腳色，他想要借重饒慶鈺的長才，讓新北市展現不一樣的風格，相信饒慶鈺將成為開創新北市未來的指標人物。

侯友宜市府首長名單如下：副市長陳純敬（前內政部次長、交通部次長）、副市長吳明機（經濟部中小企業處處長）、副市長謝政達（前新北市勞工局長）、祕書長林祐賢（新北市副祕書長）、副祕書長邱敬斌（留任）、副祕書長林芥佑（前新北市副祕書處長）、地政局長康秋桂（留任）、新聞局長蔣志薇（CloudMiles策略長）、文化局長蔡佳芬（台大創新設計學院助理教授）、祕書處長饒慶鈺（台北政府參事）、經發局長何怡明（經濟部工業局工業區組副組長、世正開發股份有限公司董事）、原民局長羅美菁（行政院原住民族委員會教育文化處專門委員）、客家局長林素琴（竹圍國小校長）、衛生局長陳潤秋（行政院衛福部國健暑副署長）、社會局長張錦麗（留任）、研考會主委林豐裕（行政院內政部警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任）、城鄉局長黃一平（台灣國際造船公司籌備辦公室主任）、水利局長宋德仁（勳北市水立局副局長）、捷運局長李政安（新北市捷運局副局長）、交通局長鍾鳴時（新北市交通局副局長）、民政局長柯慶忠（新北市中和區長）、勞工局長陳瑞嘉（行政院勞動部勞動力發展暑中彰投分署分署長）、教育局長張明文（行政院教育部參事）、財政局長李泰興（行政院交通部主任祕書）、法制局長黃怡騰（留任）、工務局長朱惕之（留任）、消防局黃德清（留任）、環保局長劉和然（留任）、觀旅局長張其強（新北市新聞局長）、農業局長李玟（留任）、警察局長胡木源（留任）、人事處長郭素卿（留任）、政風處長王文信（留任）、主計處長鄭瑞城（留任）。

(中時 )