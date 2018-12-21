高市府駁3000億舉債 許立明：必要舉債達「招商王」

許立明今反駁3000億舉債數字，細數12年來市府財政背景、招商引資努力成果。（柯宗緯翻攝）

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中時

高市府今（21）日舉辦「招商、財政、市地重劃，為高雄留下城市永續發展資產」記者會，代理市長許立明重申，外界指責舉債3000億是不盡公平，嚴格來說扣除歷任市長及原高縣舉債部分，陳菊舉債1035億，但透過必要舉債投入公共建設及土地活化，舉債數逐年下降，12年來吸引超過900億民間投資，總產值達到4兆5千億元，讓高雄連4年登上全國「招商王」寶座。

許立明指出，高雄財政結構本身不是天生麗質，因為不少工廠設在高雄，但公司卻在台北，影響營利事業銷售額；另，統籌分配款對高雄不公平，高雄人口比台北多了9萬4000人，土地面積多11倍，每年卻少了100億元。

他表示，由於先天財政結構不良，市府盡其所能，透過必要舉債投入公共建設及土地活化，才能逐步改善財政僵化。選舉前後對高市府指責舉債3000億元，部分對、部分錯，截至目前是2411億元，包括歷屆市府舉債120億元、原高縣182億元，嚴格來說陳菊舉債1035億元。

他強調，縣市合併以來，逐步舉債數年年下降，去年為民選高市長23年來第一次0舉債，實質還債10億，自主財源也提升到72％。

他提到，市府基本上不賣「祖產」，而是透過活化、設定地上權 吸引民間投資促參，透過必要的舉債投入1157億公共建設，吸引9000億民間投資，創造1兆產值，因此不僅穩坐「招商王」，經濟成長率、產值成長率皆為6都最高。

他特別點到，地政局長黃進雄受到韓市長賞識，即將入閣新市政團隊，未來黃局長有發揮機會，希望他將來能夠堅持公辦土地重劃方式，真正落實漲價歸公，利益市民共享。

日前豪雨成災5000個坑洞，讓市府飽受批評。許立明也強調，這並非一場雨而成，而是連續2個多月豪雨影響，加上高雄港周遭道路有3萬7000輛重車輾壓，更引來檢調、審計處關切，進行道路抽查，目前為止合格，符合工程規範；高市工務局每個坑洞列管，9月初修補完畢，並啟動538條道路重新鋪設。

記者會也懷念及表彰已故財政局長簡振澄貢獻，許立明特別致贈首長紀念品，由簡夫人王麗珍代表領取，場面溫馨。

(中時 )

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