馬拉松偵訊？前加外交官遭陸拘留細節曝光

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）疑似遭到大陸國安單位馬拉松式偵訊。（美聯社）

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中時電子報

近期大陸拘留3名加拿大人，疑似作為報復加國拘留華為CFO孟晚舟，使外界關注遭陸居留的加國人現況。據外媒報導，其中一名遭拘留的前加國外交官康明凱在隔離房內面臨「馬拉松式偵訊」，不但不准請律師、更不准他在夜晚關燈，個人早已身心疲憊。

兩名加拿大人康明凱和史佩弗（Michael Spavor）10日被大陸以「危害國家安全」為由逮捕。

根據路透社（Reuters）報導，與康明凱（Michael Kovrig）熟悉的消息來源表示，他於10日晚間10點在北京街頭上遭國安單位拘留，陸官方兩天後才證實確有此案。消息人士表示，雖然北京准許加國外交官每月一次探訪康明凱，但不准他申請保釋與請律師，連與家人及妻子見面也不准。

消息人士稱，康明凱的拘留地點不明，陸國安單位分別在早、中、晚三時段不停偵訊他，甚至不准他在夜晚休息時關燈；另一名消息人士表示，康明凱是被關在單獨房間內，他雖然意識清楚，但早已身心疲憊。

由於情況敏感，這些消息來源都要求匿名。

大陸外交部對此並未對此評論，僅表示遭拘留的加拿大人的司法權利上皆已受保護。

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被扣押後， 3名加拿大人先後在大陸遭拘留。其中兩名加拿大人康明凱和史佩弗（Michael Spavor）10日被大陸以「危害國家安全」為由逮捕，而第3位遭拘留的麥克弗（Sarah McIver）因非法工作，在遭公安機關行政處罰。

(中時電子報)

文章來源：Canadian detained in China questioned daily, no lawyer access, not allowed to turn lights out at night: sources

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