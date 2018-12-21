蘇啟誠之死 葉毓蘭：外交部和謝長廷吃定了死無對證

駐日代表謝長廷。（中時資料照 黃菁菁攝）

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中時電子報

前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，外交部和駐日代表謝長廷說是「假新聞殺人」。但蘇啟誠家屬昨（20日）發表聲明表示，蘇啟誠遺書言明，是因「不想受到羞辱」才以死明志，打臉「假新聞」說法。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭怒轟外交部和謝長廷吃定了死無對證，掉漆的外交部和駐外代表，讓本是家醜的鬧劇，登上國際舞台，人盡皆知。

蘇啟誠家屬20日發出聲明：

近日自地方法院對日本燕子颱風關西假新聞做出判決後，部分政治人物、媒體有不當批評擊恣意誤導模糊事實真相，損及我的先生、我們的父親大阪辦事處故處長蘇啟誠的名譽，我們家屬必須澄清如下：

1、蘇處長絕無憂鬱症

2、遺書之內容只有我們家屬看過，其中並未言及假新聞造成之壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

3、家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

我先生、父親是不願意他一輩子盡心、盡力所從事之外交工作，引以為傲之外交官職業生涯，在最後蒙受他人強加之汙點，因而選擇自裁捍衛自己之名譽。

葉毓蘭說，外交部和謝長廷吃定了死無對證，硬是說蘇處長是因為假新聞而死，我們要相信那個說侯友宜沒有進南非武官官邸的謝長廷，還是要相信握有蘇處長遺書和生前通聯的蘇家人?

一個國家什麼官都可以隨便派，就是外交官千萬要謹慎，因為派錯人，不但不能為國爭光，還逼死優質的職業外交官。而掉漆的外交部和駐外代表，讓本來是家醜的鬧劇，可以登上國際舞台，人盡皆知。

(中時電子報)

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