驚天一怒全納補助　鄭：只是正常音量講

2018年12月21日 12:17 中時 蔡依珍

桃園市長鄭文燦驚天一怒、22縣市全納入冬遊補助，鄭21日參加活動時給予肯定，強調自己只是用正常音量提出看法，也期許中央政策要更接地氣、貼近民意，「我是幫助執政做的更好，是用正常的音量講，並沒有特別大聲！」

觀光局冬遊補助獨漏3年平均住房率超過5成的台北市、桃園市和新竹市，引爆鄭文燦怒火，先在市政會議斥補助完全沒有邏輯和道理、變相懲罰「好學生」，隔天再次公開砲轟：「這是個愚蠢的決定！」，強調要知錯能改，以「豬隊友」諷刺觀光局，並限期1周更正，否則將發動市籍立委要求行政院撤換局長，觀光局不堪連2日壓力，20日晚間政策急轉彎宣布22縣市全數納入補助。

鄭文燦21日給予肯定，他表示，暖冬政策是觀光補貼政策，有助於擴大內需，基本上鼓勵國內旅遊或外國旅客來台灣旅遊，有很多補貼方式，目前看來暖冬政策是成功的，媒體還說暖冬驅走了寒流、讓許多地方增加住客率，他認為既然是好政策，就不應該做區隔，原有區隔的合理性不高，「我是支持這個政策，希望全面適用，幫助執政政府採取更正確的做法！」

鄭文燦還說，中央在形成政策的時候，就有很多不同意見，過程中並沒有諮詢台北市、桃園市和新竹市，決策過程有不周延的地方，強調這三個被排除的縣市，都有公開表示應該納入，自己只是按照正常音量講，從政就應該從善如流，有錯就改，「這個沒有面子問題，只有做的好跟不好的問題！」

鄭文燦提到，中央的決策不只是要貼近縣市政府的意見，更要接地氣、貼近民意，好的政策要細緻、錯誤的政策要修改，再三強調：「l我是幫助執政做的更好，是用正常的音量講，並沒有特別大聲！」

(中時 )