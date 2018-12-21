饒慶鈺任祕書處長成亮點 侯友宜：加強國際及兩岸城市交流

2018年12月21日 11:49 中時 陳俊雄

侯友宜今日公布的小內閣名單中，秘書處長由主辦台北、上海雙城論壇的台北市政府參事饒慶鈺出任，由於身分背景受到矚目，對於未來兩岸關係，侯友宜表示，新北市有廣大的土地人口及資源，不僅兩岸關係要緊密走在一起，和國際各城市也要合作，不管台中、高雄個城市都一樣，都要把「政治放兩邊，要好好為市民服務」。

侯友宜表示，他希望新北市400萬人口要走出去，但兩岸關係城市合作更要緊密，更重要的是要有國際的眼光，在國際城市交流上也要扮演一個積極角色。饒慶鈺在這幾年辦國際事務都相當細膩，也有多年在外交服務的經驗，所以要借重饒處長的長才，把原本祕書處只有單純對內的功能，轉變成為對外的國際及兩岸城市交流最重要的一個角色。

侯友宜指出，現在經濟不振，高雄市長韓國瑜、台中事長盧秀燕都要拚經濟，他也認為應該要把政治放兩邊，要好好拚經濟讓各項建設起飛，不光是高雄、台中，唯有各縣市首長都抱持這樣的心態，台灣才有機會，新北也才有機會。

對於和台北市長柯文哲關係，侯友宜表示「做朋友不用太拘泥太多形式」，只要和雙北市民有關的議題，他隨時都可以去看柯市長；至於和蔡總統會面事宜，侯友宜也表示25日就職後再找時間、地點會面

兩岸關係緊密走在一塊，和國際各城市也要合作，政治先放兩邊，要好好為市民打拼，要好好拼經既讓市民建設起飛，照顧弱勢族群。

外界質疑「朱規侯隨」，對此侯友宜強調，他常說沒有朱立倫團隊、也沒有侯友宜團隊，只有為市民服務打拚的團隊，市府團隊最重事的是奠定在厚友誼的紀律、榮譽，共同拚一個新北市的好生活，因此他的就職典禮要和市民在一起，不會動員，也不做表象工夫。

侯友宜也引李宗盛《和自己賽跑》的歌詞形容市府團隊，他說明，他要跟自己賽跑，面對未來更好的明天，市府團隊將會奮鬥勇不止息，一直拚下去、一直做下去，才對得起400萬人的期待。

(中時 )