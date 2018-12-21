貴州、福建再傳非洲豬瘟　大陸疫情延燒達99例

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旺報
賴志昶

大陸農村農業部20、21日發布，貴州省黔南州龍里縣與福建省三明市尤溪縣發生非洲豬瘟疫情，前者存欄生豬156頭、發病42頭、死亡42頭；後者存欄生豬11950頭、發病27頭、死亡27頭，皆對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。根據統計，目前大陸非洲豬瘟疫情延燒23個省、市、區，共達99件案例。

農村農業部指出，中國動物疫病預防控制中心20日8時報告，經福建省動物疫病預防控制中心確診，福建省三明市尤溪縣某養豬場發生非洲豬瘟疫情；截至目前，該養豬場存欄生豬11950頭、發病27頭、死亡27頭。

中國動物疫病預防控制中心21日8 時通報，經貴州省動物疫病預防控制中心確診,貴州省黔南州龍里縣某養殖戶發生非洲豬瘟疫情；截至目前，該養殖戶存欄生豬156頭、發病42頭、死亡42頭。

農村農業部強調，疫情發生後，該部立即派出督導組赴當地；當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理；同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

根據行政院農委會防檢局統計，大陸非洲豬瘟疫情截至20日為止，共擴及23個省、市、區，共達98件案例；再加上21日貴州1例後，達99例。

(旺報 )

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