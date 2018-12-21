NBA》保羅傷退就不會打？熱火斬斷火箭5連勝

保羅切入禁區妙傳給隊友卡培拉。(美聯社)

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主控保羅第2節就因左大腿拉傷退場，頓時讓火箭陣腳大亂，儘管打到讀秒階段，火箭仍有贏球或絕殺機會，可惜艾瑞克戈登三分出手落空，火箭無奈以99比101不敵地主熱火，終止最近5連勝，也讓「大鬍子」哈登白忙一場！

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靠著哈登、艾瑞克戈登兩人火力，火箭打完首節，還以33比21領先地主熱火，沒想到隨著保羅第2節拉傷左大腿提前退場，火箭頓時失去場上攻守重心，讓熱火不僅追上，甚至打到末節一開始，反以87比76大幅超前了火箭。

幸好哈登接下來雖然重摔倒地，卻隨即站了起來重振全隊士氣，他更在最後4分26秒兩罰俱中，幫助火箭打出13比1反撲，再取92比91領先，可是接著換成熱火後衛泰勒強生發威，個人接連攻下7分，熱火成功反撲超前。

最後37.8秒，艾瑞克戈登投進三分外線，幫助火箭追到還差2分，接下來韋德連兩次出手沒進，錯失成為幫助熱火穩住勝局英雄機會，火箭把最後一波攻擊機會交給戈登，而非哈登出手，結果戈登三分出手沒進，熱火驚險贏球。

哈登延續最近火燙手感，貢獻35分、12助攻與6籃板，艾瑞克戈登也有20分，可惜本季只要少了保羅，火箭還沒贏過1場球(0勝5敗)；熱火以賈許理查生22分最高，泰勒強生19分，戴瑞克瓊斯15分，即將退役的韋德也拿10分。

(中時電子報)

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