《全台最速報》新北小內閣名單出爐 侯友宜「第一天上班就要拚」

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中時電子報
綜合報導

◎新北小內閣名單出爐 侯友宜「第一天上班就要拚」

準新北市長侯友宜今天上午10時公布小內閣人選，三位副市長分別為前內政部次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機；祕書長由現任市府副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務副祕書長由前新北市祕書處長林芥佑出任。侯友宜表示，要為市民拼好日子就要立刻上手，沒有空間讓大家調整心態，因此這星期他就密集和三位副市長、秘書長開會，「25日上班第一天就要拼」。

◎陸委會指兩岸是中央職權 柯文哲「下午再回」

台北市長柯文哲在今年雙城論壇重提兩岸一家親，還說九二共識、兩岸一家親都被標籤化，建議可想新的名詞，此舉讓陸委會不滿，直指兩岸關係是中央職權，城市交流應該少點政治。對於陸委會「打臉」，柯今早沒有安排受訪，僅要記者「下午再問」。

◎城市發展不能中斷 林佳龍盼一棒接一棒

海線首座港區運動公園今日試營運，台中市長林佳龍一早立即前往視察，對於即將卸任，林佳龍表示，我們承擔的責任已告段落，選舉只是一個階段，更重要的城市發展不能中斷，希望可以一棒接一棒，自己也會協助新市府團隊落實市政發展。

◎深夜載４泰女自撞號誌桿 男駕駛重傷女破相

1名蔣姓男子21日凌晨駕駛黑色自小客車，乘載3名持觀光護照入境的泰國女子，行經台6線苗栗路段，不慎失控撞擊中央分隔島上的號誌桿，小客車車頭全毀，造成車上1男3女輕重傷。

(中時電子報)

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