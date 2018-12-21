歡喜結緣　法鼓山春聯即日起開放索取

2018年12月21日 12:13 中時 張穎齊

法鼓山開放民眾索取「好願在人間」春聯。（法鼓山提供）

法鼓山開放民眾索取「好願在人間」春聯，並可掃描春聯左下方QR CODE，了解其中意涵和巧思。（法鼓山提供）

嶄新的一年即將到來，法鼓山秉持創辦人聖嚴法師提倡「心靈環保」、「建設人間淨土」的理念，期望透過國人以張貼春聯，互相道賀新年尹始的傳統習俗，向全世界傳遞2019年度主題「好願在人間」的願景及祝福。即日起，歡迎社會大眾蒞臨法鼓山海內外分院道場，或至各地全聯福利中心索取，以「好願在人間」與四方親友廣結善緣。

2008年親筆題寫「好願在人間」的聖嚴法師曾說：「『好願』，實際上就是存好心、做好事、說好話，然後使整個社會的命運跟著轉，如果我們自己也這樣來許願，我們的命運也會轉。」

法鼓山期望，能再次傳遞聖嚴法師的關懷，並以「許個好願，讓它實現；積極行願，造福人間。」邀請社會大眾透過許願、行願，來轉自己的好運，也轉家庭、社會及全世界的好運。

法鼓山表示，春聯左下方的QR CODE，也可讓民眾即時瞭解春聯的意涵和巧思，如春聯底圖以法鼓山的原生植物「烏來冬青」為設計元素，民眾來到法鼓山園區，只要走近禪堂便可發現其蹤影。

紙材上也以保持紙張本色的典雅風格，採工序較環保的牛皮紙，增添簡樸的視覺與觸感。法鼓山也鼓勵大眾在拿到春聯後，在新年一開始，發一個為他人、為社會、為全世界祝福的願，以善念、善願，開啟能量充沛的2019年。

(中時 )