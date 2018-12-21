歡喜結緣　法鼓山春聯即日起開放索取

法鼓山開放民眾索取「好願在人間」春聯。（法鼓山提供）

友善列印
中時
法鼓山開放民眾索取「好願在人間」春聯。（法鼓山提供）
法鼓山開放民眾索取「好願在人間」春聯，並可掃描春聯左下方QR CODE，了解其中意涵和巧思。（法鼓山提供）

嶄新的一年即將到來，法鼓山秉持創辦人聖嚴法師提倡「心靈環保」、「建設人間淨土」的理念，期望透過國人以張貼春聯，互相道賀新年尹始的傳統習俗，向全世界傳遞2019年度主題「好願在人間」的願景及祝福。即日起，歡迎社會大眾蒞臨法鼓山海內外分院道場，或至各地全聯福利中心索取，以「好願在人間」與四方親友廣結善緣。

2008年親筆題寫「好願在人間」的聖嚴法師曾說：「『好願』，實際上就是存好心、做好事、說好話，然後使整個社會的命運跟著轉，如果我們自己也這樣來許願，我們的命運也會轉。」

法鼓山期望，能再次傳遞聖嚴法師的關懷，並以「許個好願，讓它實現；積極行願，造福人間。」邀請社會大眾透過許願、行願，來轉自己的好運，也轉家庭、社會及全世界的好運。

法鼓山表示，春聯左下方的QR CODE，也可讓民眾即時瞭解春聯的意涵和巧思，如春聯底圖以法鼓山的原生植物「烏來冬青」為設計元素，民眾來到法鼓山園區，只要走近禪堂便可發現其蹤影。

紙材上也以保持紙張本色的典雅風格，採工序較環保的牛皮紙，增添簡樸的視覺與觸感。法鼓山也鼓勵大眾在拿到春聯後，在新年一開始，發一個為他人、為社會、為全世界祝福的願，以善念、善願，開啟能量充沛的2019年。

(中時 )

《全台最速報》新北小內閣名單出… 教部拚明年1月讓台大有校長？ 姚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。