黨產會連孤兒院都不放過？爆爭議後卻意外釣出洋蔥！

2018年12月21日 12:06 中時電子報 王子瑄

黨產會認定由前總統夫人蔣宋美齡創立的「華興育幼院」，為婦聯會附隨組織，同屬國民黨附隨組織，為「不當黨產」之一，擬禁制華興育幼院處分財產，並將其24億特種基金收歸國有。消息一出，引起公憤，卻意外釣出洋蔥！

網友Mei Chen留言表示：「我是個小兒痲痹患者。台灣很多小兒痲痹症的病童接受蔣夫人的恩惠，得以免費長期住宿在振興復健醫學中心開刀，接受治療，直到出院回家。院童中不乏家境貧困的，很多來自南部的鄉下。

當時華興育幼院是收容軍眷遺孤，監護人是蔣夫人（因為有的孩子沒有爸媽了）；育幼院裡也有小兒痲痹患者，天天搭專車到振興來治療。

振興復健中心造福的是台灣子弟；華興育幼院照顧的是沒有雙親的軍人遺孤，或母親已逝父親在軍隊服務的孩子。這些都是蔣夫人做的功德！

夫人恩情，我永誌不忘！」

網友陳國信留言表示：「我是一個育幼院出來的小孩 ; 我很不喜歡這樣 , 政治動到育幼院孩子身上，我從小的痛與陰影!!

我從不碰政治, 但身為育幼院的一份子也是大家的大哥哥和當年也是受害者且更慘我必須站出來, 我很不喜歡這樣, 我以前住台北市文山區興隆路的國軍第一育幼院, 當年也是因為政府精實案 ; 單位被裁撤 , 所有育幼院院生被迫離開育幼院, 我就是這樣12歲離開育幼院的, 然後就在一頂樓加蓋冬天很冷夏天很熱下雨天還會漏水的鐵皮屋孤苦無依住了6年!

我以自身生命故事分享大家希望大家能夠理性客觀地看待這件事情, 我們也需要這樣的環境思維!!」

黨產會將目標盯向華興育幼院，讓網友群起撻伐，直呼「這些沒人性的人，一定會有報應的！」也有網友留言表示「這群人真沒人性，十足黑機關，薪水都該追繳回吧！」

消息一出，更有不少曾受育幼院幫助的者分享自身故事，頓時滿滿洋蔥，網友激動留言「是人嗎？」「這是育幼院，一定要清算的那麼徹底嗎？還有沒有一絲絲人性啊？」「所以，看到有些人把蔣家說得ㄧ無是處，我滿生氣的！」

(中時電子報)