長期乾咳竟是妥瑞氏症 馬偕推Line帳號諮詢

2018年12月21日 12:12 中時 林周義

6歲幼童家俊(化名)，平常總是清嗓乾咳，輾轉至兒童神經科門診才發現原來是罹患了妥瑞氏症。醫師表示，妥瑞氏症的病徵需透過長時間的觀察才會發現，因此有些病童在家裡表現不不對勁的症狀如眨眼、用力閉眼、清喉嚨，但到了診間卻表現正常。

馬偕兒童醫院兒童神經科主任何啟生表示，妥瑞氏症的成因為大腦基底核的中樞神經傳導物質失調，好發於5至8歲的孩童，且男孩的發生率為女孩的3至5倍。患者會出現動作型症狀如眨眼、用力閉眼、聳肩、甩頭、扮鬼臉，聲語型症狀如清喉嚨、乾咳、發出怪聲等，對身心健康及同儕相處造成影響。

何啟生進一步表示，妥瑞氏症病童中，約有半數伴隨注意力不集中過動、強迫性行為等共病症，雖然不至於致命，但仍會讓照顧者十分心急，因此儘早解決家長的疑慮與問題，減少照顧者的壓力十分重要。

為助確診家庭了解病童的平日表現、評估用藥情況，馬偕醫院兒童神經科去年10月21日設立Line＠官方帳號照護群組，讓家長詢問相關問題、用藥知識及可能的副作用。若病童出現異常動作、行為，也可即時拍攝影片供醫師評估，讓醫療「走出醫院、走進家庭」。

大部分的妥瑞氏症都可透過藥物調整等治療，在青春期以前獲得良好的改善。何啟生表示，家長需與醫療團隊充分合作，除配合門診，也應完成線上總體評量表，評估孩子動作、聲音及整體影響性等表現，以利醫師追蹤病情。

雖然妥瑞氏症常見的症狀為眨眼睛或嘴角抽動，但何啟生提醒，若發現病童短期間內出現突發性的嘴角抽動，又伴有有流口水的問題，可能不是單純的妥瑞氏症，需就醫接受進一步檢查，判斷是否有腦部疾病的可能，才能掌握治療時機。

(中時 )