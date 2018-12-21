7種不能空腹吃的食物 恐傷胃又變胖

2018年12月21日 12:08 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

肚子餓的時候常常會以身邊的零食、水果充飢，不過專家警告，有些東西千萬別空腹吃！否則不但可能導致腸胃不適，還無法持續提供身體能量，導致越吃越多、更容易發胖。

《早安健康》報導，紐約大學朗格尼醫學中心腸胃專科醫師Lisa Ganjhu指出，下列3大類、共7種食物不適合空腹時食用，以免造成肚子痛、越吃越胖等問題：

1.辛辣食物

空腹時胃裡沒有其他食物可以和辛辣成分混和，辛辣食物更容易刺激胃壁，提高腸胃不適的風險。建議吃辣前可以喝些牛奶、優格，在胃中形成保護層。

2.柳橙、薄荷、咖啡因

這些食物的共同點是：都會刺激胃酸分泌，空腹時吃會直接刺激胃壁，尤其咖啡因對胃炎患者的刺激性更大，可能導致胃發炎。

3.藥物

有些藥品可能有嘔吐、噁心的副作用，這類藥物較適合飯後服用，以減輕副作用，也能減少腸胃不適、消化不良或潰瘍的風險，並提高身體對藥物的吸收率。

4.水果

水果中的糖分比糖果、餅乾中的糖代謝更慢，而且少量水果所提供的能量無法持久，建議搭配起司、堅果醬、優格等富含蛋白質的食物，可延長飽足時間。

5.小包裝點心

那些熱量標示只有100卡的小包裝輕食點心，包括洋芋片、餅乾等，其實是沒辦法抑制飢餓的，這類食物大多是碳水化合物製品，由於消化速度快，也無法長時間提供能量，很容易越吃越多而變胖。

6.壽司

白米沾醬油的組合，對抑制飢餓一點幫助也沒有，由於白米缺乏纖維，消化較快，吃下的能量短時間就會用完；醬油的高鈉含量，則會使人容易口渴，而且大腦會把口渴和飢餓感混淆，因此當人需要補充水分時，反而可能吃得更多。

7.酒類

空腹喝酒不但容易醉，另外一個壞處是，使人更想吃高熱量的垃圾食物。研究顯示，酒精會導致和飽足感相關的瘦素濃度降低，當喝下3杯酒後，體內的瘦素濃度將降低30%。

下次肚子餓的時候，先確認手邊的食物是否適合空腹食用，以免造成腸胃不適，還不知不覺胖了一圈。

(中時電子報)