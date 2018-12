View this post on Instagram

Don’t be too Jealous 😌 . 在小克的「Affordable Art Like」— 小克二次油畫展中遇到她❤️ 而畫家本人的照片卻要等待大會了 . 小克一系列以「何謂藝術」為創作主題的「二次創作」油畫作。油畫中也好details, 寫實的香港帶點調皮百厭,同時又好可愛,真心每幅也好喜歡。 . #luckyme #彭羚