政院駁立委說法 科發基金非私房

2018年12月21日 12:23 中時 張理國

立委質疑行政院科技會報辦公室提供各部會即時應變經費如同私房錢，已有第二預備金，何需再編。行政院科技會報辦公室今天澄清，「國家科學技術發展基金」下設「跨部會署計畫」科目，每年編列約18.5億元，用以支應行政院所屬各部會配合行政院推動重大、急迫性科技施政，未及循正常年度預算編列程序緊急啟動的科技計畫所需，與行政院第二預備金用途不同，並非外傳另編「私房錢」。

立法院教育文化委員會昨審查「國家科學技術發展基金」預算，由於立委不滿如同政院私房錢，決定凍結2億元並提專案報告。行政院科會辦表示，中央政府各部會年度科技預算的規劃與審議，均依據相關規定由行政院科技會報辦公室與科技部共同審議，並經行政院院長召集的「行政院科技會報」通過後，由各部會編製年度預算書函送立法院審議。審議過程均借重各領域學者專家嚴謹把關，務求發揮科技預算的最大效益。

行政院科會辦表示，另為增進科學技術研究發展能力、充實科學技術研究設施及資助研究發展成果的運用，並利掌握時效及發揮最大效用，依據科學技術基本法設置「國家科學技術發展基金」，並由科技部管理運用。基金下設「跨部會署計畫」科目，每年編列約18.5億元，用以支應行政院所屬各部會配合行政院推動重大、急迫性科技施政，未及循正常年度預算編列程序緊急啟動的科技計畫所需，與行政院第二預備金用途不同，並非外傳另編「私房錢」。

行政院科會辦表示，上述「跨部會署計畫」的提出，均先由科技會報辦公室就政策面是否符合重大、急迫性需要進行第一階段把關，由外部專家協助檢視同意後，再由計畫規劃單位撰擬計畫書函送科發基金管理會進行複審作業，並經科發基金管理會召集人(科技部部長)主持的行政院國家科學技術發展基金管理會議審議通過後執行，相關審議並均嚴守利益迴避原則。

行政院科會辦表示，該辦整合協調推動跨部會科技發展事務，涉及業務領域廣泛，且限於編制員額與領域專長，有必要配合業務需求向相關專業法人單位借調人才協助推動執行。借調人員及支援人員所需的人事與業務推動經費，均依科發基金相關作業規範，比照其他部會循程序送請科發基金管理會審議核定後據以執行。

行政院科會辦表示，每年跨部會署科發基金補助的計畫，於管理系統上均保存完整的申請計畫書及結案成果報告，詳實呈現計畫執行內容與產出的成果效益，非僅成果摘要。針對科技會報辦公室正式編制與借調人員的管理，將依立法院預算審議相關決議，具體檢討精進，並嚴格落實專業導向與利益迴避原則。

(中時 )