美國起訴2陸駭客 陸外交部批：捏造事實

友善列印
中時

美國司法部20日宣佈，對2名受雇於大陸政府的大陸公民提起訴訟，罪名包括電腦入侵、電信詐騙和身份盜竊，他們最高將面臨27年監禁。大陸外交部發言人華春瑩斥責美方捏造事實、無中生有，在網路安全問題上對陸方進行無端指責，以所謂「網路竊密」為由對兩名陸方人員進行「起訴」。

華春瑩表示，此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美合作，性質十分惡劣，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩說，大陸政府在網路安全問題上的立場是一貫的、明確的。大陸是網路安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網路竊密。大陸政府從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。

華春瑩表示，長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。美方以所謂「網路竊密」名義對陸方進行無端指責，純屬倒打一耙，自欺欺人。陸方絕不接受。

華春瑩說，陸方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網路安全問題上對陸方的誣蔑抹黑，撤銷對陸方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。陸方將採取必要措施堅定維護大陸的網路安全和自身利益。

華春瑩說，英國等個別國家也在網路安全問題上發表了誣蔑大陸的言論，他們純屬無中生有、別有用心。大陸絕不接受，堅決反對。大陸敦促這些國家尊重事實，停止對陸方的蓄意誣蔑，以免損害他們與大陸的雙邊關係和重要領域合作。

(中時 )

捷克煤礦場沼氣爆炸 至少5死10傷 川普神祕行程曝光 自豪成功關鍵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。