美國起訴2陸駭客 陸外交部批：捏造事實

2018年12月21日 16:07 中時 藍孝威

美國司法部20日宣佈，對2名受雇於大陸政府的大陸公民提起訴訟，罪名包括電腦入侵、電信詐騙和身份盜竊，他們最高將面臨27年監禁。大陸外交部發言人華春瑩斥責美方捏造事實、無中生有，在網路安全問題上對陸方進行無端指責，以所謂「網路竊密」為由對兩名陸方人員進行「起訴」。

華春瑩表示，此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美合作，性質十分惡劣，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩說，大陸政府在網路安全問題上的立場是一貫的、明確的。大陸是網路安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網路竊密。大陸政府從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。

華春瑩表示，長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。美方以所謂「網路竊密」名義對陸方進行無端指責，純屬倒打一耙，自欺欺人。陸方絕不接受。

華春瑩說，陸方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網路安全問題上對陸方的誣蔑抹黑，撤銷對陸方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。陸方將採取必要措施堅定維護大陸的網路安全和自身利益。

華春瑩說，英國等個別國家也在網路安全問題上發表了誣蔑大陸的言論，他們純屬無中生有、別有用心。大陸絕不接受，堅決反對。大陸敦促這些國家尊重事實，停止對陸方的蓄意誣蔑，以免損害他們與大陸的雙邊關係和重要領域合作。

(中時 )