不滿批評江宜樺？前台大主任黃達業遭男揮刀攻擊

前台大金融研究中心主任黃達業，今早遇襲遭1名支持江宜樺的男子持刀追殺。（圖／翻攝自黃達業臉書）

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中國時報／
山姓男子不滿前台大金融研究中心主任黃達業批評江宜樺，持刀闖黃住於林口的住家社區，遭保全制伏並報警逮捕。（吳岳修翻攝）

住林口某社區的前台大金融研究中心主任黃達業，今天早上遭山姓男子持刀追砍，所幸黃反應快立即閃躲。警方獲報抵達現場，已將行凶男子逮捕。

黃達業2天在電視政論節目批評前行政院長江宜樺在台大演講時遭學生抗議「丟人現眼」，引發支持江宜樺的山姓男子不滿，21日上午持水果刀闖入黃達業居住的社區揮舞，遭保全制伏，警方發現山男精神狀況不佳，先將人送往林口長庚醫院治療，全案現由新北市警林口分局調查中。

曾任台大教授的前行政院長江宜樺，4年下令驅離太陽花運動闖入行政院的學生，日前返回台大演講時遭學生圍堵抗議，黃達業19日晚間上電視政論節目時批評江宜樺做法不當，直言「江宜樺丟人現眼，以後別再回台大」。

黃達業的言論引發39歲山姓男子不滿，21日上午持水果刀強闖黃達業位於林口忠孝三路的社區，向保全表示要找黃理論，保全通知郭姓助理接洽時，山男情緒失控持刀揮舞，幸好未傷及任何人，旋遭郭男及保全合力制伏，並報警處理。

警方到場發現山男情緒異常激動且語無倫次，言談間不斷重複表示對黃達業支持抗議江宜樺的學生感到不滿，警方目前暫將山男送往林口長庚醫院治療，待他狀況穩定後再製作筆錄。

(中時 )

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