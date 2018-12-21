快評》高雄觀光熱政院急搶功 中央地方怎合作？

2018年12月21日 12:33 中時 張理國

高雄崗山之眼。（本報系資料照片）

政院急欲澄清，高雄市一房難求的觀光熱潮，不是因為陸客來台，而是因為觀光局的「前進宜花東．高屏暖冬遊」政策奏效，面對「韓流」，選後政院依然鬥性不減、寸功不讓，就是怕助漲他人志氣，滅了自己威風，由此可見，小英總統說中央要跟地方合作，恐怕才是貨真價實的「假消息」。

韓流唱旺高雄，選後高雄市旅館飯店一房難求，還有人開玩笑抱怨都是韓總「害的」，要幫親朋好友訂房間都訂不到。政院深怕外界誤會都是韓國瑜的功勞，特別要求陸委會主委陳明通、交通部代理部長王國材「澄清」，其實都是暖冬旅遊補助的功勞，跟外界想像的「陸客」無關。

政院昨天發出的採訪通知中，原定出席院會的官員只有經濟部次長曾文生、國發會副主委鄭貞茂、金管會副主委張傳章，並沒有陳明通跟王國材，為何臨時「加戲」要求兩人說明，就是唯恐外界以為觀光業的榮景，都是韓國瑜的韓流所致，陳明通引據觀光局的資料，想要說明的是，選後陸客來台數並沒有增加，意思是，千萬不能讓韓國瑜給居功了。

韓國瑜的「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，本來就未設定是哪兒的人來、貨去哪處，重要的是「貨暢其流」，讓港都發大財，政院看見觀光局統計如獲至寶的急欲消毒，反而凸顯自己小家子氣。

高雄的經濟要發達，當然不能劃地自限，要賺的人錢包括其他縣市、陸客以及其他的國際觀光客，只有台幣、人民幣、美金、英鎊所有的國際財都來者不拒，才能真正地發大財。

政院意圖拆穿韓流的西洋鏡，這種出於政黨惡鬥的思維不值一提，但選舉過後，激情退潮，對於高雄市政府團隊更重要的是推出有效的策略，廣泛而長效的吸引各路來客，才能將大高雄的榮景持續，未來的韓市府恐怕不能指望中央關愛的眼神，因為這樣急於表功的中央政府，是不可能長期對高雄伸出援手的。

(中時 )