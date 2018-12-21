柬埔寨登革熱疫情嚴峻 列一級注意旅遊警示

柬埔寨登革熱疫情嚴峻，疾管署提醒民眾出遊應注意。（照片／疾管署提供）

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根據疾管署疫情監測資料顯示，國內今年截至12月20日止，累計登革熱境外移入病例共330例，其中感染國家以柬埔寨66例為多，有61例為本國籍人士，較去年僅8例大幅成長，且依國際媒體報導，柬埔寨登革熱今年截至12月10日累計逾15000例，其中16例死亡，病例數約為去年的1.5倍，由於元旦連續假期、寒假及農曆春節即將接續到來，提醒前往柬國旅遊要特別注意，切記落實防蚊措施，以降低感染風險。

疾管署官員表示，今年境外登革熱病例除了柬埔寨最多外，其次為越南62例（去年總病例數104例）及菲律賓56例（去年總病例數39例）。此外，馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、新加坡及寮國等東南亞國家，亦均有登革熱境外移入病例進入國內。

依據國際媒體報導，柬埔寨登革熱疫情主要區域包含首都金邊及暹粒，由於氣候不穩定導致首都金邊等地區在登革熱防治上面臨挑戰。疾管署官員強調，目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）的國家包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

疾管署呼籲，民眾前往東南亞等登革熱流行地區，宜穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史

(中時 )

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