鄭成光認議長提名作業不公 要求吳敦義開除呂學樟黨籍

2018年12月21日 12:55 中時 徐養齡

國民黨新竹市前議長鄭成光21日再次炮轟市黨部主委呂學樟，指他20日寄出存證信函給黨主席吳敦義，要求開除呂學樟黨籍，並否決日前正、副議長提名決議。

呂學樟對此表示，鄭成光有沒有寄出存證信函，這是他個人的舉動，他不予置評，他做為主委依照相關規定進行，包括公告、提初選方式、舉辦初選等，一切合乎程序，鄭成光身為該黨議員，也具備參選的權利，「我們並沒有拒絕他啊？」

鄭成光引用國民黨直轄市暨縣市議會議長副議長提名作業規定，指縣市議會議長、副議長候選人之提名， 由相關縣市委員會依據黨團共識，提出建議輔選方式及名單，提請中央提名小組核定。

不料，呂學樟卻未依據「黨團共識」徵詢意見在，本月11日召開「新竹市第10屆議會黨籍議員座談會」，鄭成光認為作業程序全然違反黨內規定。

他說，依提名作業規定，黨團共識會議應由黨團成員互推選出會議主席，而不是由地方黨部主委自任主席，但呂學樟卻自任主席，有違作業程序，有黨團議員提出質疑，呂也未接受，還逕自議決。

此外，呂學樟身為黨部主委，在這次9合1選舉中既提名市長候選人，卻又放任黨籍議員為非黨籍的候選人公開站台、掃街，甚至掛名幹部，已嚴重違反「國民黨中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範」，理應究責，並依黨紀處分。

鄭成光說，他委請黨中央考核紀律委員會依黨章第36條第1項第1、2款及第37條第1項第5款規定，開除呂學樟黨籍，以維黨紀。

呂學樟說，他不清楚鄭成光寄存證信函的狀況，強調自己當主委，屬於無給職，出錢又出力整合這個黨，著眼2020總統、立委大選能拿下好成績，但他也認為與鄭成光之間，「可以再溝通！」

(中時 )