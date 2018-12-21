農糧署持續糧食援外 台灣愛心米遠渡重洋

援助馬紹爾群島的台灣愛心米。（圖／農委會提供）

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農委會農糧署表示，將透過台灣世界展望會、慈濟基金會、外交部等單位，明年繼續提供17690公噸白米援助海外，對象包括史瓦帝尼、宏都拉斯、海地、巴拉圭、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、馬紹爾群島及帛琉等18個國家的貧困災民。

聯合國2018年發布《世界糧食安全和營養狀況報告》，2017年全球約8.21億人無法獲得足夠糧食，大約每9個人即有1人營養不良。農糧署表示，為展現愛心，善盡人道義務，自2002年起透過外交部、國際非營利組織，利用以工代賑、濟貧扶弱等方式，援助海外缺糧地區。迄今已援助39國、34萬餘公噸白米，約使1億1千萬人次貧困民眾能夠溫飽，而且米袋都印有「Love from Taiwan」，傳遞來自台灣的愛心。

農糧署說，以近年為例，外交部運用援米與海地政府及糧食濟貧組織合作，提供當地學童熱食。慈濟基金會志工發放食米地區，主要在首都太子港太陽城貧民區域及部分外省窮鄉，並包含孤兒院、醫院及修女會等機構，以改善居民糧食及營養問題。今年6月瓜地馬拉「火焰火山」爆發造成嚴重災情，台灣亦於第一時間啟運1千公噸食米分送災民。

在中東地區，為提供受敘利亞危機影響的難民，以及約旦社區緊急糧食援助，則透過世界展望會與當地慈善組織TUA合作，把援米發放到約旦境內的12個省分。

在非洲地區，慈濟基金會以親手布施方式，將台灣愛心米親送至災民貧戶手中，立即改善貧民飲食並減輕生活壓力，迄今已幫助近100萬戶、數百萬非洲貧民度過難關，並感受到台灣的誠意與關懷。

農糧署強調，台灣愛心米賑災饑民，主動伸出援手，不僅發揮雪中送炭精神，更能深化人道援助的形象，在國內糧食安全無虞下，將持續與外交部及民間公益社團合作，無償提供公糧白米辦理糧食援外工作。

(中時 )

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