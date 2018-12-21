悠遊卡攜手義美送電 用綠能點亮黑暗部落

悠遊卡公司、義美食品、台灣公民自主發電行動團隊三方合作發起送電到部落計畫，協助深山原住民部落建置太陽能發電系統，為黑暗部落點一盞燈。（林縉明攝）

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悠遊卡公司與義美食品贊助台南社區大學「台灣公民自主發電行動團隊」發起送電到部落計畫，透過建置太陽能光電微型電力供電系統，提供「舊筏灣部落」、「舊好茶部落」、「瑞岩部落」及「大同大禮部落」等地基本照明電力，今舉辦年度成果發表會，悠遊卡公司董事長林向愷表示，送電到部落最大意義在於發展社區能源自主，讓部落能有基礎民生用電，並保留原住民原始文化與生活。

為讓深山缺乏電力的「黑暗部落」點亮一盞燈，悠遊卡公司、義美食品、台灣公民自主發電行動團隊三方合作，協助偏遠山區原住民建立太陽能電力系統，提供住家照明、山區緊鄰聯絡無線電充電等使用。

台灣公民自主發電行動團隊為把太陽能板及相關設備運到部落，跋山涉水，克服氣候與地形重重阻礙，花費1年完成完成屏東瑪家鄉「舊筏灣部落」、屏東霧台鄉「舊好茶部落」、南投縣仁愛鄉「瑞岩部落」及花蓮縣秀林鄉「大同大禮部落」太陽能光電微型電力供電系統的裝設與升級，讓部落亮起來。

舊筏灣部落頭目指出，電力雖替生活帶來方便，卻也改變原住民族傳統生活，隨處可見卡啦OK製造噪音，因此很排斥台電拉線供電，但現在建構太陽能發電系統環保，只要照亮夜晚並維持基本民生用電即可，不需要過多的電力，讓原住民族可以回歸深山傳統的生活。

林向愷表示，送電到部落除了可以幫助原住民點亮一盞燈，希望藉由推廣社區能源自主，讓民眾在有限的電力下減少需求，自然可以降低對台電的依賴。

(中時 )

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