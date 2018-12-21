陳純敬為何成為侯友宜副手？專業背景曝光

2018年12月21日 12:47 工商 呂雪彗

新北市準市長侯友宜今天公布小內閣名單，其中三位副市長其一陳純敬歷任中央工程會交通部及內政部的政務副手，是馬政府時程最搶手的副手人選，也是新北小內閣一大亮點。

侯友宜喊出要拚經濟，沒有磨合蜜月期，25日一交接立即上工，沒有等待期，因此他向中央經濟部挖角二人，一是中小企業處長吳明機出任副市長，另一是工業區組副組長何怡明。

吳明機歷任工業局電資組長、技術處長、工業局長、中小企業處長，也曾任經建會副主委，行政院科技會報執行祕書等職位，可說行政歷練豐富，對財經領域相當熟稔，在工商界也有很豐沛人脈。

而何怡明，現為工業區組副組長，曾任招商中心執行長，因此在開發工業區，及對外招商，都不陌生，對侯有意招商拚經濟，或開發工業區，可望有加分作用。

而陳純敬則是這次新北小內閣亮點之一。虔誠基督徒的他，對待同仁都是談笑用兵，與他共事過的人，都讚賞他聰明，擅長抓重點，沒有官架子。

何以在諸多閣員心中，陳純敬都是副手不二人選？此與他為人隨和、低調、不爭功、長官交付任務使命必達的人格特質有關。而陳純敬除了擁有工程背景，更具有法律專業，在工程界相當罕見，法律專業可說是陳純敬在官場加值的重要原因之一。

鮮少人知道，十多年前陳純敬任職交通部國道新建工程局工程處長時，負責興建北宜高速公路，被舉發有弊端，包括當時國工局長鄭文隆、現任營建署長曾大仁（時任三區工程處副處長）及時任三區工程處長的陳純敬等9位國工局官員遭起訴，陳被求處兩罪各5年徒刑共10年。前後歷經5年折騰，在一審、二審都判無罪。

這件官司讓外表溫文儒雅的陳純敬相當氣憤，認為公務員拚工程趕通車，卻得飽受司法訴訟之苦，憤而辭職離開官場，專心打官司，也因此促使陳純敬頂著美國北卡州立大學土木工程博士的光環，再赴東吳修習法律碩士學位，離開官場後轉進民間與律師事務所合作。

(工商 )