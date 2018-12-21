環時社評：指控大陸網路盜竊 美近乎走火入魔

2018年12月21日 12:48 中時 李文輝

美國司法部指控兩名大陸公民在10多年時間與大陸國家安全部門聯合開展廣泛的駭客活動，涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，竊取智慧財產權和其他資料。《環球時報》今天社評指出，這是美國對所謂「中國政府支持的駭客活動」前所未有的大規模起訴行動，反映了美國借用其發達的法律工具對大陸實施攻擊的升級。然而美方的指控存在巨大邏輯漏洞，不能不讓人懷疑這是出於政治目的發起的一場構陷。

社評質疑，不知道被美方點名的兩名大陸人和那家公司是否對美國的企業和機構有過駭客行為，但是，他們如此神通廣大，對美國的重要部門攻無不陷，想偷什麼就能偷到什麼，真實的世界是這樣的嗎？

社評指出，此前美國政府宣稱，大陸駭客活動一年讓美國損失數千億美元，無論從哪個角度推敲都很可笑。其一是，大陸這麼能偷，而且按美方所指已經偷10幾年了，偷了好幾兆的智慧財產權，怎麼還沒有把大陸科技現代化偷成功呢？大陸為何還在從晶片到電動汽車，再到航空發動機等那麼多領域落後於美國呢？

社評說，其二正相反，美國使出渾身解數，連幾個駭客都對付不了，攻擊者想來就來想走就走，連到互聯網上的美國機構當屬傻子公司，它們究竟還有什麼值得偷呢？

社評表示，強烈的文化傲慢令一些美國菁英深信，大陸這麼快發展，技術只能是偷來的。由於抓不到幾個大陸間諜，就擴大化地認為大陸赴美學者和留學生都有間諜嫌疑，並進一步認為，大陸駭客在互聯網上大顯身手，對美國實施了智慧財產權洗劫。

社評強調，最近幾個月，美方不斷出手，制裁解放軍高級將領、通過可能制裁西藏事務官員的法律，起訴、引渡「中國間諜」，指使盟國拘捕華為高管等等。大陸需要全面反思被動的反應做法，更加積極主動地應對各種挑戰。大陸是熱愛和平、行事風格溫和的國家，不能允許別人這樣一盆一盆地往身上潑髒水，大陸要認真考慮全新的對策。

(中時 )