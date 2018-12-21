德勤報告：貿易戰導致大陸企業信心減弱

2018年12月21日 12:57 中時 李文輝

美國之音今天報導，專業服務機構德勤（Deloitte）日前發布調查顯示，不斷上升的貿易風險正在拖累大陸企業的信心。報導指出，這家諮詢公司每半年對金融高管進行一次調查，了解他們對貿易和商業的態度。最新調查結果顯示，82%受訪的大陸財務長認為經濟前景不甚樂觀，較6個月前上升52個百分點。

美國之音報導，貿易保護主義抬頭被視為最大的風險。56%的財務長表示，他們已經受到了關稅的打擊，只有38%的受訪者預計其公司將達到營收目標。

「陸美貿易摩擦令兩國商品流通遭遇挫折，而受此影響，大陸首席財務官信心指數下降也是意料之內。」德勤大陸財務長菁英計畫全國主管合夥人周錦昌表示。

這次調查在今年9月至11月展開，共108名企業高管參與。

調查還指出，陸美摩擦只會導致兩敗俱傷。58%受訪者認為，出口量跌幅最大的將是大陸，28%則認為是美國。

報導稱，美國總統川普和大陸國家主席習近平本月初宣布，在截至明年3月2日的90天內不再提高關稅稅率。但已經開徵的關稅仍然存在，雙方能否在最後期限內達成協議也是未知數。

全球最大的兩個經濟體間持續的貿易戰已經導致大陸經濟面臨下行風險。世界銀行20日發布的報告顯示，因面臨貿易糾紛和金融風險，大陸經濟增速可能從今年的6.5%放緩至6.2%。

報告稱，消費仍將是大陸經濟的主要推動力，因為信貸增長放緩拖累了投資，加上全球需求減弱和美國加徵的關稅影響了出口。

報告建議，為了刺激經濟，大陸可以將財政政策的重點放在促進家庭消費，而不是公共基礎設施建設，並進一步降低企業稅。

過去幾個月，大陸推出多項政策措施，包括下調銀行存款準備金率、減稅，以及加快基礎設施項目建設。大陸政府還表示，明年將實施更積極的減稅措施。

(中時 )