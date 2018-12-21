睽違7年台北跨年再合體 蕭秉治聽鼓鼓demo練唱台語歌

蕭秉治與鼓鼓將合體嗨翻台北跨年。（圖片提供：Choc）

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蕭秉治 Xiao Bing Chih [ 我無法不愛你 I Can't Stop Loving You ] Official Live Video

2018邁入倒數，蕭秉治與鼓鼓2人為了陪伴各地歌迷跨年，他們也祭出驚喜，蕭秉治將在台北、花蓮趕場，而鼓鼓也在跨年當晚台北、台中兩地跑外，2人還將在臺北最High新年城2019跨年晚會上合體嗨唱，除了表演MP魔幻力量的經典歌曲外，也將在重新詮釋正能量的歌曲《向前走》。這次的合體也是鼓鼓在今年2月於「MAKE IT REAL」台北安可場中，邀請蕭秉治擔任嘉賓，2人相隔10個月再度合體表演，對於MPF來說意義重大。

蕭秉治睽違三年，帶著全新專輯《凡人》回歸歌壇，其中《愛過你有多久就有多痛》、《我好想好想你》2首在YouTube點擊次數破1千4百萬， 而蕭秉治也將在臺北跨年晚會上帶來full band演出，讓現場成為最大的KTV。2018年新作品《繽紛了每一天》、《乎乾》的鼓鼓，也為了跨年演出重新設計開場以及編舞，率領高達10位大陣仗的舞群帶來最震撼的演出，讓跨年晚會瞬間成為最嗨的電音派對。

蕭秉治與鼓鼓今年將在臺北跨年演唱會獨合體演出，對於MPF來說經過7年漫長的等待時間，最特別的是， MP魔幻力量2011年曾在臺北市政府跨年晚會陪伴MPF同歡，後來各自發行個人專輯後都有好成績，今年再次站上相同的跨年舞台意義不凡。為了演唱《向前走》，閩南語不「輪轉」的蕭秉治還特別反覆聽鼓鼓重新編曲的demo，在練團時為了幫助他練習，甚至也自我要求全程以閩南語對話，糾正發音，讓他能演唱道地「氣口」的《向前走》。

(中時 )

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