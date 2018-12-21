中職》本壘板交給後輩了！「護國神捕」高志綱轉任教練

2018年12月21日 12:56 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅「護國神捕」高志綱突然傳出轉任二軍教練的消息，獅隊領隊蘇泰安透露，今年球季尚未結束時就已與高志綱討論過，至於高志綱的引退儀式，也會與當事人討論後，進行安排。

高志綱職棒生涯就從統一起步，歷經14個球季，累積893支安打、21發全壘打及363分打點，雖沒有在中職留下突出數據，但他在國際賽總有關鍵表現，2001年亞錦賽對韓國，高志綱在延長賽擊出高飛犧牲打打退韓國，2003年又在亞錦賽成為抗韓功臣，為台灣打下奧運門票，「又是高志綱！」完美詮釋他關鍵時刻的精彩表現。

不過統一獅近年捕手新秀崛起，高志綱本季出賽數銳減，僅56場出賽，留下2成91打擊率、3成30長打率及3成53上壘率，也沒有進入季後賽名單，昨天就傳出明年轉任二軍總教練的消息。

蘇泰安表示，之前就已經跟高志綱討論過這件事，不過高志綱仍希望維持球員的角色，這2週持續與高志綱討論，了解目前球隊有教練需求後，他就答應轉任教練。

至於高志綱的引退儀式，蘇泰安說：「今年已經幫大餅（林岳平）、小破（劉芙豪）舉辦過引退儀式，一定會為高志綱辦引退，不過一切細節還要與當事人討論、尊重他的想法，和高志綱聊過之後，球團就會為他安排。」

(中時電子報)