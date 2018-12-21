注入創新活力 中科智慧機械人自造基地積極鏈結社群

中科管理局配合科技部AI推動策略執行「園區智慧機器人創新自造基地計畫」，建置完善軟硬體設備的「智慧機器人自造基地」場域！（陳世宗翻攝）

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中時

中科管理局配合科技部AI推動策略執行「園區智慧機器人創新自造基地計畫」，已建置完善軟硬體設備之「中科智慧機器人自造基地」場域；於22日及28日辦理雷射切割及打印的軟體應用實作課程等，未來將充分利用自造基地軟硬體設備，設計及創造專屬之特殊工藝，實現AI科技農業的理想。

中科管理局指出，絯局FBTUG(FarmBot Taiwan User Group)-開源科技農業社群是由一群希望透過科技應用，協助農業改善產業環境的Maker們所組成的知名社群團體，目前社群會員已經超過2450位，並有許多子計畫在推動，其中採果計畫係有感於農業缺工情形越來越嚴重。

中科為開發出AI智慧採果機器人，計畫與中科智慧機器人自造基地合作發展，充分利用自造基地軟硬體設備，如移動式手臂機器人、3D掃瞄及列印機、雷射切割機及金木工等各類自造設備與技術諮詢等，以自造基地雷射切割及打標機，利用簍空及打印工法，讓學員學習創新設計的能力。

中科智慧機器人創新自造基地第一期計畫執行成果豐碩，自營運以來，已辦理大型競賽活動FIRA、FRC及Pickathon等，及開設各式課程培育跨領域AI創新人才，並已累計吸引團隊開發AI機器人相關應用計畫34案、產出關鍵技術或產品40件等，培育智慧機器人與自動化產業人才超過1萬人等。

(中時 )

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