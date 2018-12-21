害怕失去自由 莊淑芬拒當柯P副手理由曝光

2018年12月21日 13:34 中時 蕭雅玲

中視《改變的起點》日前專訪奧美大中華區副董事長暨WPP集團台灣區董事長莊淑芬，分享她在廣告界一路走來的心路歷程外，更提及當年拒絕柯文哲的副市長邀請關鍵，其實就是害怕「失去自由」。

莊淑芬2013年就被美國「富比世」雜誌評定為「亞洲50位最具影響力女性」，而2014年更是獲得CNN選為「全球女性領軍人物」，而2018年更獲頒香港旭茉成功女性。2003年前進北京，10年內將奧美中國從一個廣告行銷公司，重新打造成多元整合服務的公司，事業有成的她，卻因當年「拒絕柯P的落跑副市長」，讓他印象深刻。

回憶2014年柯文哲剛當選後，莊淑芬笑說，當時接到朋友電話說：「有一個工作人家想到妳，他們要找妳去當（柯P）副市長，讓我喝的水就噴出來」。她表示，原本被推薦出任文化局局長，但可能因她資歷深，柯市長轉而邀請她擔任副手一職，由於當時正值母親過世情緒低落，原盼能藉著新職務的忙碌轉移焦點，但畢竟是從政，和她原本人生方向有極大不同，因此她答應後又不斷猶豫。

她也說：「我後來就是覺得害怕『失去自由』，所以就硬著頭皮跟柯市長說實在不好意思，我反悔了」，拒絕柯市長的莊淑芬雖然從此多了個「落跑市長的封號」，但心情輕鬆了許多。

(中時 )