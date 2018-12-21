不忍蘇啟誠受辱 林濁水三問蔡政府

我駐日代表謝長廷、總統蔡英文。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導
謝長廷推責任 外交部要重懲 逼蘇啟誠走上絕路

大阪辦事處處長蘇啓誠9月時因不堪外界與論壓力輕生，20日晚間家屬發出聲明，指蘇的死跟假新聞無關，而是不堪遭外交部羞辱，以死明志。對此，前民進黨立委林濁水表示：「真是這樣嗎？政府弱到這樣？心虛到這樣，搞不清楚狀況到這樣？」太悲哀了！

林濁水今在臉書表示，羞辱何來？他說「是外交部告知蘇啟誠關西機場事件懲處內容，是蘇被調回外交部、記一小過和大阪辦事處全館人員今年度考績丙等。蘇啟誠自殺，懲處內容也隨即緊急喊卡」。

他做出推論認為，「政府相信了假新聞，受不了名嘴起哄沸沸湯湯，害怕之餘，急於討好巨嬰民粹，便嚴懲蘇和辦事處全館人員」。

林濁水感嘆「面對假新聞，或者不明就裏的名嘴蘇都可以挺，但是遇到昏庸的長官，無語問蒼天」，他再問政府官員「真是這樣嗎？政府弱到這樣？心虛到這樣，搞不清楚狀況到這樣？太悲哀了！」。

對此，網友在林濁水臉書留言表示，「濁水先生實是清流」、「對外說是假新聞駁斥，對內說是真新聞懲處」、「濁水先生實是清流」、「 對內誤國對外賣國..」、「現在家人出來發聲明，可以讓想帶風向的人節制，如果還是有人試圖帶風向，那這個人就真的是無恥至極」。

林濁水也在留言回應，「豈非更是整個國安外交系統，總統、部長都不抗壓了，何況低那麼多階的公務員」。

(中時電子報)

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