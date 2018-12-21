新市長下週就職 綠委提六都長照政策體檢

2018年12月21日 13:53 中時 鄭舲

12月25日新任縣市首長即將就職，民進黨立委陳靜敏今舉行「六都長照護理政策大體檢」記者會，提出「給新任市長就職前的一封信」，針對六都長照政策提出建議。陳靜敏表示，台北市老年人口比率最高，長照服務涵蓋率卻是六都之末，市長柯文哲應積極推動居家醫療、強化出院服務銜接長照服務，打造醫養整合的長照體系。

陳靜敏提及，六都之中，台中市的社區整體照顧服務體系、照顧服務、專業服務、預防延緩失能據點、喘息服務及交通接送各方面都居全國領先地位，「林佳龍市長是長照資優生，可惜市長一役慘遭滑鐵盧」，呼籲新任市長盧秀燕延續獨步全台的好政策，以實現盧的「幸福宜居城」競選政見。

陳靜敏也表示，高雄市長當選人韓國瑜提出要以委託方式辦理三年制護理職業學校，招收國中畢業生，並以公費培訓長照護理人才，但她認為這項政策「絕對不可行」，因護理職校94年起已廢除，護士考試也已停辦，且長照需要的照護人力是照服員，而非護理人員，建議韓國瑜修正這項政策。

衛福部次長薛瑞元表示，我國每年有3萬失能者增加，長照資源的確無法等。薛瑞元說，各縣市進展各有不同，六都資源布建各有重點，鼓勵互相學習，讓政策推動更容易、進展更快。衛福部未來不只是協助就醫，更要從預防做起，避免疾病惡化導致更嚴重的失能，讓醫療、長照兩端可以做更好的銜接。

(中時 )